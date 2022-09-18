نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الخارجية السعودية 210 وظيفة خالية للجنسين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الخارجية السُّعُودية، فقد أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السُّعُودية عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة، وقد أوضحت الوزارة بأن التقديم في الوظائف الخالية متاح لكلا الجنسين من الرجال والنساء، فقد وفرت الوزارة عدد 210 وظيفة خالية بعدد من التخصصات والمسميات الوظيفية المختلفة المتاح التقديم بها للجميع، علي أن يتم التقديم وفق عدد من شروط التقديم الواجب توافرها من حيث المهارات والخبرات الواجب توافرها في كل متقدم للوظائف، علي أن يتم التقديم إلكترونيا عبر منصة جدارة الإلكترونية لجميع الأفراد، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السُّعُودية.

وظائف وزارة الخارجية السُّعُودية

أوضحت وزارة الخارجية بأن الوظائف الخالية بعدد من التخصصات التي يمكن التقديم بها، ومن ضمن هذه التخصصات المطلوبة ما يلي (تخصصات عمل إدارية، تخصصات بالإدارة والقانون، تخصصات هندسية، تخصصات في الإعلام، تخصصات في المالية والتعاون الدُّوَليّ، تخصصات عمل في التقنية، تخصصات فنية، الوثائق والمحفوظات، التَّرْجَمَةً، تخصص العلاقات العامة) علي أن يتم التقديم لكلا من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويتم التقديم لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويبدأ التسجيل في الوظائف المعروضة بداية من يوم السبت الموافق يوم 28/2/1444، ويتم التسجيل عبر بوابة جدارة الإلكترونية جميع التخصصات الوظيفية المطلوبة من جانب الوزارة.

رابط التقديم بوظائف الخارجية

يستطيع جميع المتقدمين في المملكة، التقديم في الوظائف الشاغرة لدي وزارة الخارجية بالدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي (منصة جدارة الإلكترونية) علي أن يتم الدخول للمنصة عبر بيانات بوابة الدخول الموحد، والدخول لقسم التوظيف، ثم الضغط علي عرض وظائف الخارجية الشاغرة، والضغط علي التقديم بها، علي أن يقوم كل متقدم بتسجيل جميع البيانات الوظيفية المطلوبة بشكل صحيح، وقبل التقديم يجب علي المتقدم التعرف علي شروط التقديم من حيث الخبرات ومهارات العمل المطلوبة ومدي توافرها به، ثم الموافقة علي شروط التسجيل في المنصة والضغط علي إرسال طلب التوظيف، ويشترط أن يتم التقديم لجميع الأفراد الذي يحملون الجنسية السُّعُودية فقط دون جنسيات أخري.