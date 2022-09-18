نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم لـ وظائف شاغرة بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 (رجال/ نساء) في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء الإعلان الرسمي من قبل مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء، وتلك الوظائف ستكون في المجال التعليمي، والفني والإداري، والمجال الصحي، في إطار الحرص الكامل على توفير وظائف للكوادر المهنية في المجالات التي تم ذكرها فيما سبق، وفي هذا التقرير نوضح التخصصات المطلوبة للتوظيف بمدارس جامعة الملك فهد، مع بيان أهم الشروط المطلوبة للقبول في تلك الوظائف، مع بيان كامل حول الوظائف الشاغرة فيها.

وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توجد العديد من فرص العمل، والتي تتوفر بمدارس الملك فهد للتعدين والبترول بالظهران، وتلك الوظائف تحتاج لكوادر معينة، وقد تم توضيح الوظائف المطلوبة، والتخصصات العلمية، والمؤهلات التي يجب أن تتوفر لدى من يقدم لشغل تلك الوظائف.

الوظائف الشاغرة المتوفرة بمدارس الملك فهد للبترول والمعادن

تعلن مدارس الملك فهد للبترول والمعادن عن احتياجها لكوادر لشغل تلك الوظائف الآتي ذكرها في هذه النقاط المقبلة:

مشرفة رياضيات.

معلم رياضيات.

مشرفة صحية.

دعم فني للنساء.

وكيلة شؤون تعليمية وشؤون مدرسية

معلم الانجليزية لمختلف المراحل التعليمية.

ممرضة وتكون ممتلكة للرخصة الطبية.

محضر المختبر المدرسي لتخصص علوم.

مديرة مدرسة.

معلمة التربية الإسلامية.

معلمة للغة الإنجليزية.

معلمة لمادة التربية البدنية.

رائدة النشاط

معلمة للصفوف أولية.

معلم لتدريس الحاسب آلي.معلمة لتدريس مادة الحاسب الى.

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أهم شروط القبول لشغل الوظائف

توجد عدة شروط لا بد وأن يستوفيها المتقدم، ويحققها بالكامل، وذلك حتى يكون موفق في الحصول على الوظيفة التي تتلاءم مع تخصصه:

لا بد وأن يكون الشخص المتقدم، أو المتقدمة من المملكة السعودية، أي مواطنين سعوديين الأصل.

توفر المؤهل المطلوب ويكون بحد أدنى درجة بكالوريوس بالتخصص المطلوب، وتكون دراسته انتظام.

الخبرة لا تكون أقل من عامين.

من حصل على التقدير التراكمي العالي، يكون معفي من شرط توفر الخبرة.

طريقة التقديم لشغل تلك الوظائف