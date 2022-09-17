نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الصحة السعودية, تم تأسيس وزارة الصحة ومجلس الوزراء السعودي عام 1370 هجريا في نفس التوقيت وتعتبر وزارة الصحة الوزارة التي تتحمل مسؤولية صحة المواطنين والمقيمين كما تخطط السياسة الصحية في السعودية وذلك حتى يتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة فبسبب كفاءة الوزارة والتطورات التي أدخلتها إلى المنظومة جعلت المملكة تتقدم 6 مراتب على المستوى العالمي من حيث مؤشر الصحة, أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التقديم في العديد من الوظائف المتاحة على أن يبدأ التقديم يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 إلى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 وقامت بتحديد بعض الشروط من اجل التقديم في هذه الوظائف وفيما يلي سوف نتعرف إلى كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

يمكن للمتقدمين التقديم في وظائف وزارة الصحة إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات الأتية:

الولوج إلى موقع التوظيف لوزارة الصحة.

ثم نقوم بالضغط على “تسجيل الدخول” إذا كنت تمتلك حساب بالفعل وان لم يكن لديك نقوم بالضغط على “إنشاء حساب جديد”

النقر على أيقونة “الوظائف” في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك نبحث عن المسمى الوظيفي بطريقة مباشرة.

ثم يجب تحديد الوظيفة المطلوبة.

كتابة البيانات المطلوب منك أدخالها.

بعد القيام بهذه الخطوات تتم عملية التقديم بنجاح.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الصحة التي يجب توافرها عند التقديم في الوظائف المتاحة, واهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من اصل سعودي.

حصول المتقدم على درجة البكالريوس التي تتناسب مع التخصص المطلوب التقديم عليه.

أن تحتوى شهادة المتقدم على تاريخ التخرج والتقدير العام والمعدل التراكمي والنسبة المئوية الذي حصل عليها.

لابد من معادلة شهادة البكالريوس إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة وتقديم السجل الأكاديمي ومفاتيح المعدل.

أن يكون لدى المتقدم خبرة في العمل بالقطاع الصحي.

امتلاك شهادة برنت تأميني للمتقدم الذي يمتلك خبرة.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة السعودية عن توافر عدة وظائف خالية لخمس تخصصات مختلفة وهم: