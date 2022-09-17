نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة.. الشروط والتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمارة منطقة المدينة المنورة، فقد تم الإعلان من جانب إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لجميع الأفراد في المملكة العربية السُّعُودية، وقد تم فتح باب التقديم لكل من المراتب السادسة والمراتب التاسعة لجميع الخريجين والخريجات لمن حصلوا على الدرجات العلمية وعدد من التخصصات في (البكالوريوس فأعلى) وقد تم التوضيح بأن شغل الوظائف الخالية لدي الإمارة سوف يكون عن طريق التعاقد الرسمي وفق ما تم نصه في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، علي أن يتم التقديم بعدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية بإمارة منطقة المدينة المنورة.

وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة عن عدد من المسميات والتخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها، ومن هذه الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب أخصائي شؤون مناطق مساعد علي المرتبة السادسة ويتم التقديم للرجال.

مطلوب أخصائي بحث قضايا مساعد المرتبة السادسة والتقديم يتم للنساء.

أخصائي بحث قضايا مساعد علي المرتبة السادسة ويتم التقديم للرجال.

مطلوب أخصائي شؤون مناطق مساعد علي المرتبة التاسعة والتقديم متاح للرجال.

الشروط والفئات المستهدفة

يتم التقديم في الوظائف الخالية في إمارة منطقة المدينة المنورة وفق عدد من الشروط والفئات المستهدفة، التي من أهمها ما يلي:

يتم التقديم لخريجي الدرجات العلمية (للبكالوريوس فأعلى) بعدد من التخصصات المناسبة من اجل العمل في الوظائف التي تشملها لائحة الوظائف الإدارية.

سوف يتم ترشيح الأفراد الأعلى من حيث المعدل وذلك للمعدلات التالية (50 %) فما هو أعلى وفي حالة التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث من حيث التخرج.

جميع الوظائف المعلن عنها تطلب تقديم اختبار القدرة المعرفية.

يشترط توافر القرار الخاص بالمعادلة من جانب وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب إجراء مقابلة شخصية، وسوف يتم دعوة ما يزيد عن من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الخاصلين علي الأعلى نقاطًا.

رابط التقديم بوظائف إمارة منطقة المدينة المنورة

يتم التقديم في الوظائف الخالية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية (منصة جدارة) علي أن يتم الترشيح النهائي للوظائف بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، وجميع المقابلات الشخصية.