نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة (رجال / نساء) عبر جدارة.. موعد وطريقة التقديم على الوظائف بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن الإمارة الخاصة بمنطقة المدينة المنورة عن وظائف (رجال ونساء) إدارية وقانونية عبر جدارة عن توفر تلك الفرص الحقيقية للعمل للعديد من التخصصات المختلفة، والتي تتلاءم مع حملة البكالوريوس والدكتوراه، وذلك حتى يتم الشغل لتلك الوظائف الشاغرة من قبل الأشخاص من المؤهلين، والممتلكين لشهادات علمية مناسبة، وهو ما يكون عن طريق تعاقدات، وفيما يلي نتحدث حول طبيعة تلك الوظائف، والتخصصات المطلوبة، مع توضيح الطريقة المتبعة، والتي بعد أن تتم خطوتها سيكون المتقدم قد أرسل طلبه بالفعل للجهة الرسمية المعلنة عن الوظائف.

وظائف إمارة منطقة المدينة المنورة (رجال / نساء) عبر جدارة

تم الإعلان من قبل المسؤولين عن توفر عدد من الوظائف للأشخاص من حملة المؤهلات التخصصية العلمية، والتي تتوفر عبر المنصة الإلكترونية جدارة، وسيتم التعاقد الفعلي مع من انطبقت عليهم مختلف الاشتراطات التي تتطلبها هذه الوظائف، وهو ما سيكون وفق الوارد في كافة اللوائح التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية، عبر المنظومة جدارة، وهناك عدد من الوظائف المطلوبة، والتي نوضحها على هذا النحو الآتي.

الوظائف المعلن عنها عبر جدارة

الباحث الأخصائي في القضايا ممارس أول.

الباحث المساعد في القضايا.

أخصائي الشؤون المتعلقة بالمناطق.

أبرز التخصصات العلمية المطلوبة

تحتاج لوظائف المتاحة إلى تخصصات محددة، ومن الممكن لمن هم مختصين فيها أن يقدموا على الوظائف، والتخصصات هي:

التخصص القانوني.

تخصص الحقوق.

تخصص الأنظمة.

تخصص الإدارة والنظم الإدارية.

أهم التفاصيل المتعلقة بالتوظيف

مطلوب باحث أخصائي مساعد من الرجال في التخصص القانوني، والحقوق، والأنظمة، بعدد ثلاث موظفين.

عدد ثلاث موظفين رجال كباحثين قضايا مساعدين.

مطلوب عدد موظف واحد رجل كأخصائي شؤون المناطق، بتخصص الإدارة والنظم.

مواعيد بدء التقديم

بداية من الأربعاء الخامس والعشرين من صفر 1444 هـ. اليوم الأخير للتقديم الأحد يوم ثلاثين صفر 1444 هـ.

طريقة التقديم على الوظائف

من الممكن أن تتبع تلك الخطوات الآتي توضيحها عبر ما يلي: