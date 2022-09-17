نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط التقديم في وظائف الصحة السعودية لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وشروط التقديم في وظائف الصحة السعودية لعام 1444. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف للخريجين من حملة البكالوريوس في تخصصات متعددة. ويمكن للراغبين في التقديم بوظائف وزارة الصحة السعودية التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الخاصة بالوزارة. وللتعرف على التخصصات المطلوبة وشروط وموعد التقديم، فتابع معنا هذا المقال.

تخصصات وظائف وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة 5 تخصصات مختلفة لمئ مجموعة من وظائف وزارة الصحة، وقد جاءت هذه التخصصات في مجالات مختلفة كالتالي:

مجال تحليل البيانات.

مجال الاستثمار.

مجال علوم الحاسب.

مجال التمويل.

مجال نظم المعلومات.

موعد التسجيل في وظائف الصحة السعودية

صرحت وزارة الصحة السعودية عن مواعيد التسجيل الخاصة بالوظائف الجديدة لحملة شهادة البكالوريوس في المجالات التي تم الإشارة إليها أعلاه. حيث يبدأ التسجيل من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، والذي يوافق 20 سبتمبر 2022، و24 من شهر صفر الجاري 1444. على أن يتم التقديم إلكترونياً من خلال بوابة توظيف وزارة الصحة السعودية.

شروط التقديم بوظائف وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية مجموعة من الضوابط والشروط، والتي يجب توافرها في حاملي شهادة البكالوريوس الراغبين في التقديم بوظائف وزارة الصحة، جاءت هذه الشروط كالآتي:

تشترط الجنسية السعودية في المتقدمين للوظائف المتاحة.

لا بد أن تتوافق درجة البكالوريوس مع تخصص الوظيفة الذي سيقدم فيه المتقدم.

ضرورة توفير شهادة تخرج الطالب المتقدم للوظيفة، موضح بها تقديره العام، والنسبة المئوية الحاصل عليها، تاريخ التخرج وكذلك المعدل التراكمي.

يجب إرفاق وثائق المعادلة للشهادات من لجنة المعادلات التابعة لوزارة التعليم السعودية، إلى جانب مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي للخريجين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج السعودية.

يشترط وجود الخبرة في العمل بالقطاع الصحي في المتقدمين.

من لديهم خبرات سابقة، يجب عليهم إرفاق شهادة برنت تأميني، وأيضاً مشهد من صاحب العمل.

التواصل مع بوابة التوظيف

يمكنك التواصل في أوقات العمل الرسمية مع بوابة توظيف وزارة الصحة السعودية، حيث يمكنك طرح أسئلتك واستفساراتك الشخصية، وكذلك يمكنك تلقي الدعم الفني المطلوب مجانياً خلال رقم التواصل 920009080.

انتهى مقالنا عن موعد وشروط التقديم في وظائف الصحة السعودية لعام 1444. تناولنا فيه إعلان وزارة الصحة عن مجموعة من الوظائف المتاحة لحاملي شهادة البكالوريوس، وفق مجموعة من الضوابط والأحكام، التي يجب على الراغبين في لتقدم إليها الالتزام بها بكل دقة لضمان قبول طلبات التقديم. نرجو للجميع التوفيق والسداد.