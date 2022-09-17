نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التجارة تعلن طرح 58 وظيفة للجنسين من المرتبة الخامسة حتى الثامنة “الشروط ورابط التقديم” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدة وظائف شاغرة للجنسين رجال ونساء ويمكن للجميع التقديم في الوظائف المتاحة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1444/2/24 بداية من الساعة 12 صباحا ويستمر التقديم متاح للجميع حتي يوم السبت الموافق 1444/2/28هـ (الساعة 12 مساءاً). وأعلنت وزارة التجارية عن حاجتها للجنسين في عدة تخصصات وهي تخصصات إدارية ومالية وقانونية وهندسية وتقنية من المرتبة الخامسة وحتي المرتبة الثامنة ويكون التقديم عبر منصة التوظيف جدارة.

وظائف وزارة التجارة من المرتبة الخامسة حتى الثامنة

بالنسبة للمرتبة الخامسة تحتاج وزارة التجارة الي عدد 2 وظيفة للجنسين والمرتبة السادسة تحتاج الي 42 وظيفة للجنسين والمرتبة السابعة تحتاج عدد 6 وظائف والمرتبة الثامنة تحتاج عدد 8 وظائف من الجنسين.

مسميات الوظائف وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن المسميات الوظيفية للوظائف التي أعلنت عنها بشكل رسمي وهي:

باحث قانوني مساعد.

أخصائي تقنية معلومات مساعد.

باحث تطوير إداري.

مهندس معماري.

محاسب مساعد.

فني دعم.

مطور برامج.

أخصائي إدارة مخاطر.

أخصائي علاقات عامة.

والعديد من المسميات الوظيفية الأخرى التي أعلنت عنها وزارة التجارة ضمن الـ 58 وظيفة المتاحة للنساء والرجال ويمكنك الاطلاع علي جميع التخصصات والمسميات الأخرى من خلال رابط التقديم.

ضوابط القبول في وظائف وزارة التجارة

للقبول في وظائف وزارة التجارية للنساء والرجال يلزم توفير قرار المعادلة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للحاصلين علي درجاتهم العلمية من خارج السعودي، وجميع الوظائف المتاحة يتم تحديد مقابلة شخصية للمتقدمين واثناء المقابلة يتم العمل علي مطابقة البيانات واذا كان هناك اختلاف يتم استبعاد المرشح وتتطلب هذه الوظائف اخبار القدرة المعرفية.

بالنسبة للترشيح النهائي للقبول في وظائف وزارة التجارة يتم ذلك بعد إتمام المقابلة الشخصية واجتيازها ومطابقة بيانات المتقدم بشكل كامل ويتم ترشيح الأعلى في المعدل وذلك للمعدلات الـ 50% فما اعلي.

طريقة التقديم في وظائف وزارة التجارة

يمكنك التقديم علي وظائف وزارة التجارة بشكل الكتروني من خلال منظومة جدارة عبر شبكة الانترنت بداية من يوم الثلاثاء 1444/2/24 في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، ويمكنك الاطلاع علي جميع الشروط وكافة المسميات الوظيفية المطلوبة من خلال موقع وزارة التجارة.