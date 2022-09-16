نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بشركة أرامكو السعودية لحملة البكالوريوس ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شاغرة بشركة أرامكو السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف ذكرت شركة ينبع أرامكو للتكرير عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين من حاملي شهادة الماجستير فأعلي حيث تعد أرامكو واحدة من أشهر شركات التكرير في العالم، وفي هذا المقال سنقدم لكم المسميات الوظيفية التي تم الإعلان عنها ورابط التقديم.

وظائف شاغرة بشركة أرامكو السعودية

يقع المقر الرئيسي للشركة في ينبع بالسعودية وقد تم الإعلان عن وجود عدد من الوظائف المتاحة بالمقر الرئيسي للشركة وجاءت المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:

أخصائي الأمن السيبراني.

أخصائي هندسة الموثوقية.

ممثل خدمات الدعم.

الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا تقل سنوات الخبرة عن أربعة سنوات.

بالنسبة لوظيفة ممثل خدمات الدعم يستثني من سنوات الخبرة ويتوجب حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

بالنسبة للمسمي الوظيفي أخصائي هندسة الموثوقية يتوجب حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

بالنسبة للمسمي الوظيفي أخصائي الأمن السيبراني يتوجب حصوله على مؤهل علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر وشهادة الأمن السيبراني إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

ما هي مزايا العمل داخل شركة أرامكو

تم تأسيس الشركة منذ عام ألفين واثني عشر للعمل في مجال التكرير وسرعان ما اكتسبت الشركة شهرة عالمية واسعة كما تقدم العديد من المزايا لموظفيها منها توفير المرتبات المجزية كما تتيح لهم برامج التدريب للتطور المهني واكتساب المزيد من الخبرات كما توفر لهم بدل مواصلات وبدل سكن بالإضافة إلى تأمين طبي شامل للعاملين بها وأفراد عائلتهم وغيرهم المزيد من المزايا الأخري.

ويتم التقديم على وظائف الشركة من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بها للوظائف حيث يتم الإعلان من خلاله عن الوظائف الشاغرة بالشركة ويقبل الكثيرين من المؤهلين علمياً ويمتلكون الخبرة العالية على التقديم لشغل أحد تلك الوظائف والتمتع بالمزايا المقدمة للعاملين بها حيث تبحث دائماً الشركة عن العاملين أصحاب الأداء المتميز وتدعم الشركة الشباب والنساء العاملات وتدعو جميع العاملين بها إلى المسؤولية والالتزام بكل القواعد والشروط الخاصة بها من أجل التقدم والتطور والمنافسة في الأسواق العالمية.