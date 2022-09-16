نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية واحدة من اكثر الوظائف التي تشهد أقبال كبير من جانب النساء والرجال بالمملكة العربية السعودية فهناك الكثير من المواطنين يرغبون في الحصول علي فرصة عمل مميزة داخل الأحوال المدنية وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نستعرض لكم الوظائف المتاحة الأحوال المدنية للنساء وشروط التقديم والقبول بها ورابط التقديم الصحيح بشكل الكتروني من خلال شبكة الانترنت.

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

تتميز وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 بانها توفر رواتب تنافسية والكثير من المزايا المختلفة حيث تبدا المرتبات داخل الأحوال المدنية براتب 8000 ريال سعودي في الشهر لذلك فهي فرصة عمل مميزة للرجال والنساء ونستعرض معكم في السطور التالية شروط التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء:

شرط أساسي للقبول في وظائف الأحوال المدنية ان يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

ان يكون عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

تقديم بطاقة هوية شخصية سارية وفعالة.

حصول المتقدمة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بالنسبة للنساء شرط ان يكون الطول لا يقل عن 160 سم.

ان تكون المتقدم لم يسبق لها العمل في احدي المؤسسات الحكومية.

اذا كانت المتقدمة لوظائف الأحوال متزوجة شرط أساسي ان يكون الزوج سعودي.

رابط التقديم في الأحوال المدنية للنساء 1444

أولا نقوم بالتوجه الي منصة ابشر الالكترونية التي توفر جميع وظائف الأحوال المدنية المتاحة.

قم بتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي علي الموقع.

ثم بعد ذلك توجه الي خيار إعلانات الوظائف المتواجد في اعلي الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر علي زر التقديم ومنها قم باختيار الوظائف الشاغرة لمعرفة الوظائف المتاحة.

ستجد الكثير من الوظائف من بينها وظائف الأحوال المدنية قم بالضغط عليها.

سيقوم بتوجيهك الي صفحة تطلب منك كتابة جميع البيانات وارسال السيرة الذاتية.

قم بأعداد السيرة الذاتية واضافة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح كما هو موضح في الصورة.

قم بكتابة التخصص وجميع البيانات المطلوبة منك مثل سنة التخرج والتقدير والخبرة في المجال الخاص بك وبعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات نقوم بأرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وأهم هذه المستندات هي:

سيرة ذاتية تحتوي علي جميع المعلومات والبيانات الشخصية والمؤهل.

كتابة المؤهل في السيرة الذاتية.

إضافة العنوان الوطني في السيرة الذاتية.

صورة من بطاقة هوية المتقدم وتكون سارية.

وثيقة تثبت سيرة السلوك وعدم ارتكاب أي مخالفة تخل بالسيرة والسمعة.

طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية سهلة وبسيطة هناك عدة طرق وهي عن طريق منصة ابشر الالكترونية والتي توفر جميع وظائف الأحوال المدنية فور الإعلان عنها، أو عن طريق التواصل علي البريد الالكتروني للأحوال المدنية للتواصل معك وارسال الوظائف الشاغرة التي يمكنك التقديم فيها ويلزم ارسال السيرة الذاتية تحتوي علي جميع البيانات الشخصية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والحالة الاجتماعية وكل المعلومات الخاصة بالمتقدمة.

وظائف السعودية للنساء

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بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم طريقة الاستعلام عن وظائف الأحوال المدنية للنساء وطريقة معرفة الوظائف المتاحة، ويمكنك متابعة منصة أبشر للتوظيف للحصول علي الوظائف فور الإعلان عنها والتقديم في الوظيفة التي تناسب تخصصك وقبل انتهاء مدة التقديم، ولكن يلزم توافر جميع الشروط قبل التقديم علي وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444.