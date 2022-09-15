نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بوظائف وزارة التجارة للجنسين بمنصة جدارة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة التجارة، حيث دعت وزارة التجارة في المملكة العربة السعودية جميع الخريجين لمن حصلوا علي الدرجات العلمية في التخصصات المناسبة من أجل العمل في الوظائف المعلن عنها من جانب الوزارة المشمولة عن طريق لائحة الوظائف الإدارية التي تتم بنظام التعاقد بناءً ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وقد تم توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية المتاح التقديم بها لجميع الأفراد من الجنسين من الرجال والنساء، وسوف يبدأ التقديم في يوم الثلاثاء الذي يوافق يوم 1444-2-24 وينتهي التقديم في الوظائف في يوم السبت الذي يوافق يوم1444-2-28، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في وظائف وزارة التجارة.

وظائف وزارة التجارة السعودية

يستطيع جميع الخريجون بالدرجات العلمية في عام 2018م وما هو أعلى في التخصصات المناسبة، التقديم من أجل شغل الوظائف المعلنة والمشمولة وفق لائحة الوظائف الإدارية، علي أن يتم التقديم وفق من خلال الشروط والملاحظات التالية:

سوف يتم ترشيح الأفراد الأعلى معدل للمعدلات التي تصل إلى (50 %)​ فما هو أعلى وفي حال التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

سوف يتم ترشيح الأفراد الأعلى نقاط التي تم الحصول عليها خلال المقابلة الشخصية وفي حال التساوي سوف يتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

جميع الوظائف المعلن عنها تطلب توافر اختبار القدرة المعرفية.

من شروط التقديم توافر قرار المعادلة من جانب وزارة التعليم للجميع الأفراد الحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

كافة الوظائف المطلوبة تتطلب إجراء مقابلة شخصية، وسوف يتم العمل علي دعوة أكثر من متقدم لكل وظيفة من الأعلى نقاطاً.

سوف يتم إجراء مطابقة لجميع البيانات الخاصة بالمرشحين عن طريق إجراء المقابلات الشخصية، وفي حالة وجود أي اختلاف في البيانات، أو عدم النجاح في المقابلة الشخصية فسوف يتم استبعاد المرشحين.

عملية الترشيح النهائي سوف تكون بعد الانتهاء من المطابقة الخاصة بالبيانات وبعد المقابلات الشخصية.

طريقة التقديم في وظائف التجارة

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة التي توفرها وزارة التجارة عن طريق الدخول علي البوابة الإلكترونية التالية (منصة جدارة) مع أهمية أن يقوم كل متقدم بقراءة التعليمات وكافة الإرشادات الموضحة قبل التوجه إلى تسجيل طلب التوظيف، وسوف تم إعلان جميع الأسماء الخاصة بالمرشحين والمرشحات عن طريق الموقع الإلكتروني بمنصة جدارة