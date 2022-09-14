نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 100 وظيفة للثانوية فأعلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الشؤون الصحية، حيث أعلنت اليوم الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، عن توفير ما يزيد عن 100 وظيفة خالية للتقديم لجميع الأفراد في المملكة، علي أن يتم التقديم لحاملي الثانوية العامة فأعلى، ويتم العمل في 5 مدن سعودية منها الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة وفي مدينة الدمام والأحساء، ويتم التقديم عبر عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في أي متقدم للوظائف عن موقعها الإلكتروني للتوظيف، وقد أوضحت الشؤون الصحية بأن التخصصات الوظيفية المطلوبة تعد تخصصات متنوعة حتي تناسب جميع المؤهلات الخاصة بكل متقدم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية.

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

حددت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عدد من المسميات الوظيفية المطلوبة المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد داخل الأراضي السعودية، ومن تخصصات العمل المطلوبة ما يلي:

مطلوب مُساعد إداري.

فني مهني.

فني مهني ثاني.

فني إلكترونيات.

فني كهرباء.

ميكانيكا عامة.

سائق (10 وظائف خالية).

مرافق مرضى.

مطلوب مُحلل موارد بشرية.

عدد مختلف من الوظائف الطبية المطلوبة.

مطلوب وظائف خاص بالتمريض.

وظائف متنوعة أخري بعدد من تخصصات العمل المختلفة.

وقد اشترطت وزارة الحرس الوطني بأن التقديم للأفراد يجب أن يكون للمواطنين السعوديين فقط دون جنسيات أخري، مع تمتع كل متقدم بالسيرة والسمعة الجيدة، وأن يكون من حاملي الثانوية العامة فأعلي، وأن تتوافر في المتقدم المواصفات والمهارات والمؤهلات المطلوبة وفق التخصص الوظيفي الذي يتم التقديم عليه، وأن يتم التقديم إلكترونيا عبر منصة الوزارة دون منصات أخري.

رابط التقديم بوظائف وزارة الحرس الوطني

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة لدي وزارة الحرس الوطني بالشؤون الصحية، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (الشؤون الصحية) ثم يقوم المتقدم بالضغط علي تبويب (خدمات الوظيف) ثم النقر علي أيقونة (الوظائف الشاغرة) لتقوم المنصة بعرض إلكتروني للوظائف المتاح التقديم بها، ويختار كل متقدم التخصص الوظيفي المناسب له، مع ضرورة قراءة الشروط والمهام الوظيفية المطلوبة وفق كل وظيفة علي حدة، مع ملء وتسجيل نموذج التوظيف بشكل صحيح لجميع البيانات المطلوبة.