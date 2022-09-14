نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع السعودية.. التخصصات والتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع، حيث تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع السعودية عن توفير فرص عمل للتقديم لكلا الجنسين، وذلك في ظل حرص وزارة الدفاع إلى توفير عدد من الوظائف الشاغرة للشباب السعودي، وقد أوضحت الوزارة بأن التخصصات المطلوبة تحتاج إلى توافر بعض الشروط الواجب توافرها في أي متقدم للوظائف، وقد تم الكشف من جانب وزارة الدفاع، ممثَّلة في الإدارة العامة للخدمات الصحية عن توفيرها لعدد 2945 وظيفة خالية، في جميع التخصصات ومجالات العمل المتنوعة في عدد مختلف في مناطق المملكة، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع.

وظائف وزارة الدفاع

تم التوضيح من جانب وزارة الدفاع، بأن التخصصات الوظيفية المطلوبة تشمل الخدمات الصحية وتشمل الطب والتمريض، وعدد كبير من الخدمات الطبية المساعدة، علاوة علي ذلك توفير تخصصات مرتبطة بالصحة العامة والعمل بإدارة المستشفيات وخدمات التعليم الصحي، بالإضافة إلى تخصصات صيانة الطائرات، والطيارين.

شروط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في وظائف وزارة الدفاع، بناءً علي توافر عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط التقديم ما يلي:

التقديم متاح للجنسين من حاملي الجنسية السعودية فقط أو لمن تمت نشأته خارج المملكة بسبب عمل الوالد بالخارج.

أن يتمتع كل متقدم بحسن السمعة والسيرة والسلوك الجيد.

أن يتناسب الطول مع الوزن الخاص بكل متقدم.

ألا يعمل المتقدم أو المتقدمة بأي وظيفة حكومية داخل الأراضي السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن العمر المحدد بناءً علي كل تخصص.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجاً من غير سعودية أو سعودي.

ألا يقل المؤهل الدراسي لكل متقدم عن الثانوية العامة وما يعادل هذه الشهادة.

أن لا يكون قد فصل أي متقدم للوظائف من إحدى القطاعات العسكرية في المملكة من قبل.

المرور من الفحص الطبي والاختبارات الخاصة بالقبول وأيضاً المقابلة الشخصية.

التسجيل في وظائف الدفاع السعودية

يتم التقديم في أي تخصص وظيفي مطلوب من جانب وزارة الدفاع بالدخول علي بوابة الوظيف التالية (تقديم الوظائف) ويستمر التقديم في وظائف وزارة الدفاع حتى يوم الجمعة الموافق يوم 30 سبتمبر الذي يوافق 4\3\1444هـ.