وظائف الهيئة العامة للأوقاف برواتب تنافسية awqaf

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عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للأوقاف، فقد تم الإعلان من جانب الهيئة العامة للأوقاف عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية المتاح التقديم بها لجميع الأفراد السعوديين بالمملكة العربية السُّعُودية، وقد أوضحت الهيئة بأن الوظائف المطلوبة منها الوظائف الإدارية ومنها التقنية، ويتم التسجيل في التخصص الوظيفي المطلوب من الهيئة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، عن طريق المقر الرئيسي في مدينة بالرياض، ويستطيع جميع الأفراد من حملة البكالوريوس التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف، علي أن يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، حتي يتم قَبُول التقديم الخاص بهم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف.

وظائف الهيئة العامة للأوقاف

تم تحديد عدد من التخصصات الوظيفية والمسميات التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد في وظائف الهيئة العامة للأوقاف، ومن أبرز المسميات الوظيفية المطلوبة ما يلي:

مطلوب أخصائي أول المشتريات.

مطلوب رئيس قسم الدراسات الخاصة بمخالفات الأوقاف.

مطلوب أخصائي أول تطوير التطبيقات المؤسسية.

علي أن يتم التقديم لجميع الأفراد وفق بعض التخصصات المطلوبة مثل (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الشريعة، المالية، القانون، الأنظمة، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، هندسة البرمجيات، نظم معلومات الحاسب، علوم الحاسب، الهندسة).

شروط التقديم في الوظائف الخالية

حت يتم قَبُول طلبات التوظيف الخاصة بكل متقدم، يجب توافر الشروط التالية علي جميع المتقدمين:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملي الجنسية السُّعُودية.

أن يتوافر بكل متقدم جميع المعايير المذكورة في المتطلبات الوظيفية المحددة من جانب الهيئة فيما يخص المؤهلات والمهارات.

أن يجيد كل متقدم استخدام الحاسب الآلي.

مميزات العمل في الهيئة

يحصل جميع المقبولين في الوظائف علي رواتب تنافسية، وتوفر الهيئة منح جميع الأفراد تأمين صحي للموظفين ولجميع الأبناء والآباء، ومنح بدل تعليم للأطفال، وتوفير عدد من الخصومات الحصرية لجميع الموظفين، وتوفير عدد من البرامج التدريبية التي تعمل علي تحسين النمو المهني.

كيفية التقديم بوظائف الهيئة العامة للأوقاف

يتم التقديم في الوظائف الخالية عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي (الهيئة العامة للأوقاف) علي أن يتم اختيار الوظيفة المناسبة وتعبئة الطلب الوظيفي.