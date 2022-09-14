نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد 1444 طريقة التسجيل في وظائف القوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع منذ قليل عن فتح التجنيد الموحد بالقوات المسلحة للرجال والنساء للعام الجديد 1444 وذلك في الخدمة العسكرية رتبة جندي حتي رتبة نقيب ووضعت وزارة الدفاع بعض الشروط اللازمة للقبول بالنسبة للرجال والنساء وفي السطور التالية نعرض لكم بالتفاصيل جميع الأمور المتعلقة بـ التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1444 وطريقة التقديم وموعد التقديم الذي أعلنت عنة وزارة الدفاع السعودية. التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1444 بالنسبة للمؤهلات فانة يمكن لحاملي شهادة الثانوية العامة والتجارية والصناعية التقديم وأيضا حاملي شهادة الدبلوم وشهادة البكالوريوس وفي السطور التالية نستعرض معكم أهم الشروط: شروط التجنيد الموحد وزارة الدفاع (رجال) ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثناء من ذلك من نشأ مع والدة اثناء تأديته الخدمة العسكرية خارج المملكة.

ان لا يكون المتقدم لـ التجنيد الموحد بالقوات المسلحة يعمل في احدي الجهات الحكومية.

ان يكون عمر المتقدم 28 سنة كحد أدني.

ان يجتاز الاختبارات الطبية ويكون لائق طبيا.

للقبول يلزم ان لا يكون قد التحق بالخدمة العسكرية.

ان تتوافر فيه جميع المؤهلات التي وضعتها وزارة الدفاع للقبول.

ان يكون طول المتقدم 160 سم كحد أدني ويتناسب مع وزنة.

ان يكون المتقدم المتقدم لـ التجنيد الموحد بالقوات المسلحة حسن السيرة والسمعة. شروط التجنيد الموحد وزارة الدفاع (نساء) ان تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.

الا تكون المتقدمة للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة موظفة في أحدي الجهات الحكومية.

ان يكون عمر المتقدمة 21 سنة كحد أدني.

اذا كانت متزوجة يلزم ان يكون متزوجة من رجل سعودي.

الا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ويتناسب الطول مع الوزن.

ان تجتاز المتقدمة المقابلات الشخصية التي تحددها وزارة الدفاع للقبول.

ان يكون المؤهل العلمي شهادة الثانوية العامة ولا يقل عن ذلك.

ان تمتلك المتقدمة لـ التجنيد الموحد وزارة الدفاع بطاقة هوية مستقلة. الرتب المستهدفة: جندي.

جندي أول.

رقيب.

وكيل رقيب.

عريف. كانت هذه جميع شروط التقديم علي التجنيد الموحد بالقوات المسلحة وأفرعها التي أعلنت عنها وزارة الدفاع ويفتح باب التسجيل في يوم الأحد الموافق 1444/4/5هـ من خلال بوابة القبول الموحد.

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