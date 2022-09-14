نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع للنساء 1444 الشروط ورابط التقديم “تقديم وزارة الدفاع” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع واحدة من اكثر الوظائف التي تشهد أقبال كبير من جانب المواطنين بالمملكة العربية السعودية رجال ونساء لذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني وظائف وزارة الدفاع التي أعلنت عنها منذ ساعات قليلة ويمكنك التقديم عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي عبر شبكة الانترنت ونوفر لكم في السطور التالية شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع وطريقة التقديم.

وظائف وزارة الدفاع للنساء 1444

وفرت وزارة الدفاع السعودية عدة تخصصات جديدة وهي:

فني تخدير للعمل في مستشفى القوات المسلحة بشروره.

فني أجهزة طبية.

فني أشعة فوق الصوتية.

فني سجلات طبية.

استشاري طوارئ أطفال.

استشاري مناعة الأطفال.

طبيب مقيم جراحة قلب كبار للعمل في مركز الأمير سلطان.

صيدلي للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

عامل أو عاملة نظافة للعمل في كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.

أخصائي اول ارشادي للعمل في مجال الطب النفسي.

مساعد تخطيط وتطوير للعمل في كلية الأمير سلطان الصحية

. ممرض قانوني 2 للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

اخصائي تمريض (ممرض جروح) للعمل في مستشفى الأمير سلطان بالمدينة المنورة.

هناك عدد كبير جداً من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع فهناك المئات من الوظائف المتاحة حاليا والتي يمكن للرجال والنساء التقديم عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وفي السطور التالية نوفر لكم أهم الشروط العامة للتقديم والقبول في وظائف وزارة الدفاع للنساء.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع للنساء 1444

وضعت وزارة الدفاع عدة شروط للتقديم في وظائف وزارة الدفاع للنساء وأهم هذه الشروط هي:

ان تكون المتقدمة للوظيفة تحمل الجنسية السعودية.

ان يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 21 سنة.

بالنسبة لطول المتقدمة شرط ان لا يقل عن 155 سم.

اذا كانت المتقدمة للوظائف متزوجة يشترط ان تكون متزوجة من رجل سعودي.

ان تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ان تكون المتقدمة حسنة السلوك والسيرة.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الدفاع للنساء:

يمكنك الان التقديم علي وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمي عبر شبكة الانترنت.