نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الاتصالات السعودية STC تعلن عن توافر وظائف شاغرة بالمركز الرئيسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت وظائف شركة الاتصالات السعودية STC مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد الإعلان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، عن طرح 20 وظيفة شاغرة لذوي الخبرة، في مختلف التخصصات، للعمل بالرياض، ونقدم الآن الوظائف المعلنة بالشركة والاشتراطات ورابط التقديم على الوظائف من خلال موقع ثقفني كالتالي:-

الوظائف الخالية بشركة الاتصالات السعودية STC

مدير إدارة تقييم الأعمال. مشرف الالتزام للأمن السيبراني. كبير أخصائي تطوير الأعمال. أخصائي المراجعة الداخلية (وظيفتان). أخصائي مشاريع فنية. كبير أخصائي تصميم البنية التحتية. أخصائي تصميم البنية التحتية. كبير أخصائي الخزينة. مشرف مشاريع عامة. مدير حساب. مشرف إدارة مشروع تجارب العملاء المؤسسية. أخصائي إعلام. مدير شعبة إدارة المخاطر بوحدة الأعمال. مشرف اتصالات رقمية. مدير شعبة تحليل الأداء التقني. خبير الشراكات. خبير المراجعة الخاصة. مشرف التخطيط المالي. أخصائي تخطيط مالي. أخصائي موازنة.

الاشتراطات المطلوبة لوظائف شركة الاتصالات السعودية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

توافر خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات.

أن يجدي اللغة الإنجليزية بطلاقة.

رابط التقديم على وظائف الشركة الاتصالات السعودية STC

للتقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية STC يتم إليكترونيا من خلال بوابة التوظيف بالموقع الرسمي للشركة بالرابط التالي ” من هنا ” كما يتيح لك هذا الرابط الاطلاع على كافة الشروط والمهارات المطلوبة وشهادات الخبرة والدرجة العليمة حسب كل وظيفة.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة الاتصالات السعودية

أوضحت شركة الاتصالات السعودية على أن التقدم للوظائف المعلنة. يشترط أن يكون المتقدم حاصل على إحدى هذه التخصصات وهي كالتالي ” إدارة الأعمال أو مالية أو المحاسبة أو التسويق أو المبيعات – العلاقات العامة – إدارة المخاطر- إدارة المشاريع – علوم المكتبات – علوم الحاسب – تقنية المعلومات – هندسة الحاسب – هندسة الإلكترونيات – هندسة الاتصالات – الهندسة الصناعية – الهندسة الكهربائية ” أو الحصول على ما يعادلها.