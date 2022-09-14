نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة تطوير للخدمات التعليمية من خلال حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات ” إدارية وقانونية وهندسية وتقنية”.

وتعد شركة تطوير للخدمات التعليمية إحدى شركات تطوير التعليم القابضة، وهي شركة رائدة في مجال تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية وخارجها، ونتابع الآن من خلال موقع ثقفنى عرض الوظائف الشاغرة بشركة تطوير الخدمات التعليمية والاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم، كما يلي:-

الوظائف المتاحة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

مدير مكتب، للعمل على متابعة وتنسيق مع كافة الإدارات وأقسام الشركة والأطراف الخارجية وإعداد التقارير الإحصائية والعروض التقديمية.

ويشترط لذلك الحصول عل درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات ” إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو الإدارة المكتبية “، أو ما يعادلها. كما يشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنيتن. وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس

مدير العقود، لتلقى طلبات العقود وتحليلها، وإصدار الأوامر لتغيرها واعدة طرحها، والعمل على تعزيز الضوابط الداخلية والالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة.

ويشترط للراغبين الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو الهندسة، خبرة في مجال العمل، ويشترط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

مهندس أمن الشبكات، لإدارة ومراقبة جميع الأنظمة بالشركة وشبكاتها وبيتها التحتية، وإدارة الأنظمة الأمنية.

ويشترط لذلك الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة، وصيانتها.

رابط التقديم على وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت الشركة على أن التقديم للوظائف المطلوبة سيتم من خلال حساب الشركة الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، وقد يتطلب ذلك إنشاء حساب بموقع لينكد إن، وللتقديم على وظائف من خلال الروابط التالية “ مدير مكتب – مدير العقود – مهندس أمن الشبكات ” كما يمكنك من خلال هذه الروابط الاطلاع على بقية الشروط والمهارات المطلوبة حسب كل وظيفة.

الاشتراطات المطلوبة