نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز للجنسين.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، فقد أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عن توفيرها لعدد من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم بها لجميع الموطنين في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الجامعة بأن التقديم سوف يكون علي عدد من الوظائف الإدارية والتقنية المتاح التقديم بها للجميع، حيث ترغب الجامعة في شغلها عن طريق المواطنين السعوديين، ويتم التقديم في الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء في عدد من التخصصات الإدارية وتخصصات العمل التقنية والهندسية وتخصصات قانونية متنوعة، ويتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز.

وظائف جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز

حددت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز عدد من التخصصات الوظيفية والمسميات المطلوبة لديها والمتاح التقديم بها لجميع الأفراد السعوديين داخل المملكة، ومن المسميات المطلوبة ما يلي:

مطلوب مدير تسويق: وتشترط الجامعة أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص التسويق أو أي درجة أخري ذات صلة، كما يشترط أن يمتلك كل متقدم خبرة عمل في المجال المطلوب لا تقل عن خمس سنوات أو بأي مجال ذي صلة.

مطلوب مدير مشتريات: علي أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة المالية أو بأي تخصص ذات صلة، ويشترط للتقديم توافر خبرة عمل لا تقل عن خمس سنوات أو بأي مجال ذات صلة.

مدير تقنية المعلومات: ويشترط حصول المتقدم علي درجة الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر أو بتخصص الهندسة، مع ضرورة امتلاك المتقدم لخبرة عمل لا تقل عن ثمانية سنوات من الخبرة مع توافر خبرة ثلاث سنوات كحد أدني في العمل الإداري للعمل في بيئة أكاديمية، أو في بيئة تجارية، أو حصول المتقدم علي درجة البكالوريوس بتخصص العلوم أو هندسة الكمبيوتر، مع شرط توافر خبرة عمل لا تقل عن عشرة سنوات وخبرة خمس سنوات بالأعمال الإدارية في بيئة عمل أكاديمية أو تجارية.

رابط التقديم بوظائف جامعة الأمير مقرن

يتم التقديم إلكترونيا في الوظائف الخالية عبر الدخول علي بوابة التوظيف التالية (جامعة الأمير مقرن) علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي المطلوب وقراءة الشروط الخاصة بكل وظيفة ثم النقر علي التقديم في الوظيفة.