نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف حديقة الملك سلمان 1444 الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني وظائف حديقة الملك سلمان 1444 وشروط التقديم علي الوظائف المتاحة للرجال والنساء وطريقة التقديم علي الوظائف خاصة وان التقديم بدء بالفعل بداية من يوم 11 سبتمبر الجاري ويمكن للجميع التقديم الان والحصول علي فرصة عمل مميزة داخل حديقة الملك سلمان 1444 بالمملكة العربية السعودية.

وظائف حديقة الملك سلمان 1444

هناك العديد من الوظائف المتاحة التي يمكن للرجال والنساء بالمملكة التقديم بها وأبرز التخصصات المطلوبة هي:

مدير مركز الأرشيف والسجلات (وشروط التقديم هي ان يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل علي شهادة البكالوريوس في مجال إدارة الاعمال، علم المعلومات ووجود خبرة في المجال لا تقل عن 6 سنوات.

أخصائي أول خدمات شركات (حامل لشهادة البكالوريوس في تخصصات الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، والمدنية وخبرة في المجال لا تقل عن 4 سنوات).

مساعد تنفيذي أول (خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة الاعمال، سكرتارية والحصول علي شهادة الدبلوم).

كانت هذه جميع التخصصات المتاحة في الوقت الحالي والتي أعلنت عنها وظائف حديقة الملك سلمان 1444 للرجال والنساء وفي السطور التالية نستعرض معكم أهم شروط التقديم.

شروط التقديم في وظائف حديقة الملك سلمان 1444

هناك عدة شروط للتقديم في وظائف حديقة الملك سلمان 1444 وهي شروط لازمة للقبول وأهمها هي:

ان يكون المتقدم او المتقدمة حاملي شهادة البكالوريوس، والدبلوم.

ان يكون المتقدم لدية خبرة سابقة في المجال الخاص به.

ان يكون المتقدم او المتقدمة يحمل الجنسية السعودية.

رابط التقديم علي وظائف حديقة الملك سلمان 1444

فتح باب التقديم الان في وظائف حديقة الملك سلمان 1444 ويمكن للرجال والنساء التقديم علي الوظائف من خلال الصفحة الرسمية لـ حديثة الملك سلمان عبر منصة لينكد أن الرسمية ويظل باب التقديم مفتوح حتي يغلق باب التقديم والاكتفاء بالعدد المقدم يذكر ان حديقة الملك سلمان تقع في شمال وسط الرياض وهي من اكبر حدائق المدن فهي من مشاريع رؤية 2030.

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