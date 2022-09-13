نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرفة التجارية بالمجمعة تعلن عن توافر 50 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الغرفة التجارية بالمجمعة، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص، وذلك للعمل بمحافظة المجمعة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، حيث يبحث الكثير من السعوديين والسعوديات عن الوظائف المناسبة لهما، لتحقيق النجاح في حياتهم، ولذلك تتيح وظائف الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة، الفرصة أمام الباحثين عن عمل في إيجاد الوظائف المناسبة بالقطاع الخاص.

حيث تهدف غرفة محافظة المجمعة إلى ضم الكوادر وأصحاب الخبرات من السعوديين والسعوديات، للعمل في مختلف التخصصات ” الفنية والإدارية والهندسية”، وفقا لمؤهلاتهم العلمية، ونقدم الآن عبر موقع ثقفني كافة الوظائف المعلنة بالغرفة ومواعيد ورابط التقديم إليها كالتالي:-

الوظائف المتاحة بغرفة محافظة المجمعة

حيث أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة بالتعاون مع القطاع الخاص، عن طرح وظائف فنية وإدارية وهندسية، للرجال والنساء، وهي كالتالي:-

وظائف فنية:

فني كهربائي. فني ميكانيكي معدات. فني ميكانيكي. فني مختبرات كيمائية. عامل تغليف. عامل تعقيم. مشرف المخزن. مشرف استقبال. كاتب استقبال. مشرف خط إنتاج. مساعد مشرف. مشرف خدمات. مشرف ضمان الجودة. مشرف سلاسل إمداد أو مشتريات. مسؤول عمليات إنتاج. فاحص جودة. أمن وسلامة. حارس أمن. أمين مستودع. مشغل ماكينة. مشغل إنتاج. سائق شاحنة. موظف تشغيل الألعاب.

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم، وخبرة في مجال العمل.

وظائف هندسية:

مهندس كهربائي. مهندس سلامة. مهندس المعايير والتحقيق. مهندس ميكانيكي. مهندس صيانة. مهندس مدني. مهندس إنتاج.

وظائف إدارية:

محاسب. موظف خدمة عملاء. مسؤول غرفة التحكم. أخصائي تسويق. أخصائي مبيعات. أخصائي فعاليات. مساعد إداري. مساعد دعم التكنولوجيا والمعلومات. مسؤول البيئة والصحة والسلامة. منسق التدريب. مساعد تكنولوجيا المعلومات. مسؤول نظام التكنولوجيا والمعلومات. مخطط. أخصائي المشتريات. موظف موارد بشرية. مراقب. مراقب جودة. مشرف سلامة عامة. مسؤول بيئي. أخصائي ضمان الجودة.

مواعيد ورابط التقديم على وظائف غرفة محافظة المجمعة

أعلنت غرفة محافظة المجمعة على أن التقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة التجارية بالمجمعة من خلال الرابط التالي” من هنا ” علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 19 صفر 1444 هـ، الموافق 15 سبتمبر 2022.