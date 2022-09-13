نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدمي الان.. وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 رابط وشروط التقديم “أبشر للتوظيف” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 واحدة من اكثر الوظائف التي تشهد أقبال كبير من جانب الكثير من السيدات بالمملكة العربية السعودية حيث ترغب كل سيدة في الحصول علي فرصة عمل داخل الاحوال المدنية برواتب تنافسية وتامين ومزايا اخري رائعة توفرها وظائف الأحوال المدنية للنساء لذلك في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني ننشر لكم طريقة التقديم علي وظائف الأحوال المدنية 1444 ومعرفة الوظائف المتاحة وشروط التقديم علي هذه الوظائف.

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 أبشر للتوظيف

نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني أهم المستندات المطلوبة للتقديم بـ وظائف الأحوال المدنية 1444 ونعرض لكم أهم الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية للنساء للتقديم في هذه الوظائف وأيضا خطوات التقديم بشكل الكتروني عبر منصة ابشر الالكترونية.

شروط القبول في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

وضعت الأحوال المدنية عدة شروط للقبول في وظائف الأحوال المدنية للنساء 2022 وأهم هذه الشروط هي:

أبشر للتوظيف الأحوال المدنية ان يكون عمر المتقدمة 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

ان يكون طول المتقدمة علي وظائف الأحوال المدنية 1444 لا يقل عن 160 سم.

ان تكون السيدة المتقدمة للوظيفة لم يسبق لها العمل في جهة حكومية.

الأحوال المدنية للتوظيف يلزم توفير بطاقة هوية سارية للمتقدمة.

في حالة اذا كانت المتقدمة متزوجة يلزم ان يكون زوجها سعودي الجنسية.

ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وظائف الأحوال المدنية لحاملي الثانوية

للتقديم علي وظائف الأحوال المدنية لحاملي الثانوية يلزم تقديم عدة مستندات أهمها هي السيرة الذاتية التي تحتوي علي العنوان الوطني وصورة المؤهل والمهارات الشخصية في العمل، وتقديم الشهادة الثانوية او ما يعادلها وبطاقة الهوية الشخصية وصورتين للمتقدم بخلفية بيضاء بجانب كتابة جميع البيانات الشخصية في السيرة الذاتية.

خطوات التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444