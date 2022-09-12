نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قياس يعلن عن وظائف مختلفة للجنسين في 17 مدينة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مركز قياس ( هيئة تقويم التعليم والتدريب ) عن وظائف جديدة بالمملكة العربية السعودية للرجال والنساء. حيث أصدر مركز قياس من خلال بوابة التوظيف عن توافر وظائف إدارية، تقنية، مراقبين ووظائف قانونية. وذلك للرجال والنساء في 17 مدينة بالمملكة العربية السعودية. وقد حدد قياس كافة التفاصيل عن الوظائف المتاحة الآن بمسمياتها التي يمكن التقديم عليها. وأيضا التخصصات المطلوبة للوظائف المختلفة. ووظائف مركز قياس متاحة الآن في الرياض، مكة المكرمة، نجران، الدمام، الطائف. جدة، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، ردمة ورنية. وإليكم كافة تفاصيل الوظائف وكيفية التسجيل للوظيفة المناسبة مع تخصص كل متقدم.

وظائف مركز قياس 1444 للرجال والنساء

أعلن مركز قياس اليوم عن إتاحة وظائف مختلفة للجنسين للتقديم عليها للعمل في المركز التابع لكل مدينة بالمملكة من السبعة عشر مدينة المذكورة.وقد حددت الوظائف المتاح التقديم عليها في كل مدينة داخل المملكة. والوظائف بالتخصصات المطلوبة وهي كالتالي:

محل بيانات – مدينة الرياض

مهندس أنظمة – مدينة الرياض

مهندس برمجيات – مدينة الرياض

أخصائي تصحيح بيانات – مدينة الرياض

مساعد تعليمي – مدينة الرياض

أخصائي قياس – مدينة الرياض

منسق تدريب – مدينة الرياض

أخصائي رواتب وأجور – مدينة الرياض

مدير إدارة الطرح والعقود – مدينة الرياض

أخصائي بيانات وتكامل – مدينة الرياض

مهندس قواعد البيانات – مدينة الرياض

أخصائي امتثال وحماية بيانات – مدينة الرياض

أخصائي حماية وإتاحة بيانات – مدينة الرياض

أخصائي جودة بكالريوس – مدينة الرياض

أخصائي إدارة مشاريع – مدينة الرياض

أخصائي تقارير – مدينة الرياض

باحث قانوني – مدينة الرياض

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة الرياض

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة مكة المكرمة

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – جدة

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة جازان

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة الخافجي

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة تيماء

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة القريات

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة الخرمة

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة رادمة

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة الدمام

متعاون لمراقبة أختبار المحوسبة – مدينة شقراء

التقديم على وظائف قياس 2022 للرجال والنساء

يتم التقديم على وظائف قياس للجنسين الآن من خلال بوابة التوظيف وذلك للتخصصات التالية . الإحصاء ، الرياضيات، نظم معلومات، علوم الحاسب، نظم تحليل كمي قياس، الرياضيات التطبيقية، إدارة أعمال، موارد بشرية، محاسبة، إدارة مالية، القانون والإدارة.