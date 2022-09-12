نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مركز قياس للجنسين.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مركز قياس، فقد تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طريق منصتها الإلكتروني في بوابة التوظيف، عن توفير وظائف شاغرة بعدد من التخصصات المختلفة، ويتم التقديم في الوظائف المطلوبة لكلا الجنسين (رجال أو نساء) حيث مطلوب مراقبين ووظائف إدارية وتقنية وأيضاً قانونية، ويتم العمل في الوظائف بعدة مدن داخل الأراضي السعودية مثل مدينة الرياض، مكة المكرمة، ومدينة الطائف، ومدينة جدة، الدمام، ومدينة شقراء، وفي مدينة رفحاء، جازان، وأيضاً في نجران، تيماء، وبمدينة القريات، تربة، وفي تثليث، وبمدينة الخرمة، ويدمه، وفي رنية، ويتم التقديم بعدد من المسميات الوظيفية المطلوبة، وسوف نوضح لكم وظائف مركز قياس.

وظائف مركز قياس

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب وظائف مركز قياس المطلوبة بعدد من التخصصات والمسميات الوظيفة التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ومنها ما يلي:

مطلوب مُحلل بيانات بمدينة الرياض.

مهندس (أنظمة، برمجيات، قواعد البيانات) في مدينة الرياض.

مطلوب أخصائي بعدد من التخصصات (تصحيح بيانات، قياس، رواتب وأجور، امتثال وحماية بيانات، حماية وإتاحة بيانات، جودة، إدارة مشاريع، تقارير، بيانات وتكامل) في مدينة الرياض.

مطلوب باحث قانوني في مدينة الرياض.

مدير إدارة الطرح والعقود والعمل بالرياض.

مساعد تعليمي بمدينة الرياض.

مطلوب متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة في كل من المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، رفحاء، جدة، تثليث، الدمام، شقراء، القريات، نجران، جازان) وعدد آخر من المدن المتاح التقديم بها لجميع الأفراد في المملكة.

التخصصات المطلوبة في قياس

يوجد عدد من التخصصات المطلوبة من جانب قياس الذي يمكنها التقديم في الوظائف ومن بينها (تقنية المعلومات، الرياضيات، الإحصاء، الرياضيات التطبيقية، نظم تحليل كمي، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة عامة، طرق البحوث والتقويم، محاسبة، القانون والإدارة) أو ما يعادل هذه التخصصات يمكنهم التقديم بالوظائف أيضاً.

رابط التقديم في وظائف قياس

يمكن التقديم في الوظائف المطلوبة بشكل إلكتروني عن طريق الدخول للمنصة الإلكترونية التالي (هيئة التقويم) علي أن يتم اختيار الضغط علي بوابة التوظيف وعرض الوظائف المتاحة واختيار التخصص الوظيفي المناسب وملء نموذج التوظيف المتوفر في المنصة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.