وظائف شركة باب رزق جميل بالسعودية babjameeljobs

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عمر شويل - جدة وظائف شركة باب رزق جميل، فقد أعلنت شركة باب رزق جميل في المملكة العربية السُّعُودية عن طريق منصتها الإلكترونية في بوابة التوظيف، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد المتواجدين داخل الأراضي السُّعُودية، وقد أوضحت الشركة بأن العمل سوف يكون في كل من مدينتي الرياض وفي وادي الدواسر، وتتميز الوظائف المتوفرة بحصول المتقدم علي راتب شهري يصل إلى مبلغ 8,000 ريال سعودي شهرياً، وذلك وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، من حيث مهارات الوظيفة المطلوبة وعدد سنوات الخبرة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف شركة باب رزق جميل.

وظائف شركة باب رزق جميل

حددت شركة باب رزق جميل عدد من التخصصات الوظيفية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد من الجنسين في المملكة العربية السُّعُودية، ومن بين المسميات الوظيفية المطلوبة ما يلي:

مطلوب مدير فرع في وادي الدواسر: ويجب إلي كل متقدم الحصول علي مؤهل مناسب مع توافر خبرة لا تقل عن عام، وسوف يحصل المتقدم علي راتب شهري يصل إلى 7,000 ريال، وسوف يتولى المتقدم إدارة الفرع بشكل كامل والعمل علي الإشراف على كافة الأقسام الأخرى.

مطلوب منسقة فعاليات في مدينة الرياض: ويشترط الحصول علي درجة الدبلوم مع توافر خبرة لا تقل عن عام، وسوف يحصل المتقدم علي راتب شهري يصل إلى 8,000 ريال سعودي، وفي حالة القبول سوف يكون من مهام العمل القدرة علي إدارة الفعاليات الخارجية التي تخص ارتباطات الشركة والعمل علي متابعتها بشكل دوري ومستمر.

مطلوب مشرف توصيل وتركيب.

مندوب توصيل طلبات بنظام دخل يومي مميز.

مسؤول مبيعات خاص للشركة.

مطلوب حارس أمن.

مدير تنمية موارد مالية.

أخصائي علاقات حكومية.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية في جميع التخصصات الوظيفية المطلوبة بشكل إلكتروني عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (www.babjameeljobs.com) ويشترط قبل التقديم أن يتعرف إلي جميع الشروط الخاصة بسنوات الخبرة والمؤهلات المطلوبة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التوظيف الخاص بكل شخص، ويتم التعرف علي شروط الوظيفة من خلال الضغط علي تبويب (تفاصيل الوظيفة) ثم الضغط علي تبويب (تقدم) وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور وملء وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح سواء كانت البيانات الشخصية أو بيانات المؤهل والاتصال، ورفع جميع المستندات المطلوبة وفق كل تخصص وظيفي وفق الصيغة التي توفرها المنصة.