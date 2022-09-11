نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورابط التسجيل في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 عبر ابشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نوضح الشروط التي يجب على المتقدم الالتزام بها للقبول في الوظائف الشاغرة.

حيث يمكنهم التقديم على الوظائف عبر ابشر للتوظيف وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.

كيفية التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

إن طريقة التقديم في وظائَف الأحوُال المَدنية للنساء 1444 جاءت كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف.

ثم تقوم بالنقر على زر التوظيف الظاهر بالصفحة الرئيسية.

كما تقوم باختيار الوظائف المتوفرة.

كذلك تقوم بالضغط على زر إجراءات الأحوال.

أيضًا تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

كما تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

ومن ثم تقوم بالنقر على زر موافق.

سوف تظهر لك صفحة تضم كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

ثم تقوم بالضغط على زر الصفحة التالية فتظهر لكم كافة الرغبات.

وتقوم بكتابة كل البيانات والمؤهلات العلمية والدورات التي حصلت عليها المتقدمة.

بعد ذلك تقوم بالنقر على زر التأكيد وسوف يتم ظهور رقم الطلب وتتم فقط طباعته.

شروط وظائف الأحوال المدنية للنساء 2022

لابد أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية.

كما يجب أن لا يقل عمرها عن 25 عام، ولا يزيد عن 35 عام.

بالإضافة إلى أهمية الحصول على شهادة حسن السير والسلوك.

كذلك يجب أن يكون طول المتقدمة متناسب مع وزنها على أن لا يقل الطول عن 160 سم.

إلى جانب عدم إدانتها من قبل في أي جرائم تتعلق بعدم الأمانة.

أيضًا لابد أن تكون المتقدمة حاصلة على تقدير جيد جدًا وتكون وزارة التعليم بالمملكة معترفة بالتقدير.

بالإضافة إلى عدم فصل المتقدمة من مدرسة أو أي معهد عسكري من قبل.

ويجب أن تكون المتقدمة حاصلة على وثيقة هوية وطنية سارية المفعول.

بالإضافة إلى أهمية تخطي كل الاختبارات والمقابلات الشخصية.

أيضًا يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدمة العمل في أحد المؤسسات الحكومية.

وإن كانت المتقدمة سعودية، فلابد أن يكون الزوج سعودي.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، وقد ذكرنا لكم طريقة التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444، وأهم الشروط المطلوبة للقبول.