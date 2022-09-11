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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقدم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وشروط القبول في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيف أقدم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444؟ من التساؤلات الشائعة التي يطرحها عدد كبير من النساء بالمملكة العربية السعودية ويرغب عدد كبير من السيدات في الحصول علي فرصة عمل حكومية مميزة داخل الجهات الحكومية خاصة وانها تقدم الكثير من المزايا أهمها الرواتب التنافسية والتامين والكثير من المميزات الأخرى، وواحدة من اكثر الوظائف التي تشهد أقبال كبير جدا هي وظائف الأحوال المدنية للنساء لذلك نتحدث معكم اليوم في هذا المقال عن تفاصيل الوظائف المتاحة ومعرفة طريقة التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف فهي الطريقة الرسمية التي يمكنك من خلالها التقديم علي وظائف الأحوال المدنية.
وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444
توفر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية للرجال والنساء بشكل مستمر وهناك بعض الشروط اللازمة للتقديم وأهم هذه الشروط هي:
- ان تكون المتقدمة لوظائف الأحوال المدنية سعودية الجنسية.
- بالنسبة للعمر فإن الحد الأقصى للسن المقبول هو 35 عاما.
- ان يكون عمر المتقدمة لا يقل عن 160 سم.
- تقديم الهوية الوطنية وتكون مفعلة وسارية.
- اذا كانت المتقدمة للوظيفة متزوجة يلزم ان يكون الزوج سعودي.
- عدم تعرض المتقدمة قبل ذلك للطرد أو الفصل من جهة حكومية.
- حصول المتقدمة علي تقدير جيد باعتراف وزارة التربية والتعليم.
- شرط أساسي للقبول في وظائف الأحوال المدنية الا تكون المتقدمة التحقت بوظيفة في احدي المؤسسات الحكومية من قبل.
التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء 2022
بالنسبة للتقديم يمكنك بخطوات سهلة وسريعة التقديم علي الوظائف ومعرفة هل هناك وظائف متاحة في الوقت الحالي ام لا وموعد الإعلان عن وظائف شاغرة في الأحوال المدنية ويمكنك أتباع الخطوات التالية للاستعلام بشكل الكتروني:
- نقوم بالدخول الي منصة أبشر الالكترونية من خلال شبكة الانترنت.
- ثم نقوم بتسجيل الدخول الي المنصة عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تحتوي الصفحة الرئيسية علي خيار الوظائف قم بالضغط علية.
- بعد ذلك ستجد العديد من الوظائف المتاحة ومن ضمن هذه الوظائف هي وظائف الأحوال المدنية نقوم بالضغط عليها.
- أولا نقوم بالموافقة علي الشروط ثم تظهر لنا عدة خانات فارغة.
- قم بكتابة كافة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة.
- بعد كتابة البيانات نقوم برفع السيرة الذاتية وتحتوي علي المؤهل وجميع المهارات في الوظيفة المناسبة لك.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات ومراجعتها نقوم بأرسال الطلب.
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