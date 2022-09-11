نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة المياه الوطنية 1444 للجنسين وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة المياه الوطنية 1444 عدة وظائف شاغرة للنساء والرجال في عدة تخصصات مختلفة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية، وتعد شركة المياه الوطنية واحدة من أفضل الشركات الرائدة بالمملكة وهي ملك الدولة وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين كما انها تحتاج الي مجموعة من الموظفين بشكل مستمر في عدة تخصصات برواتب تنافسية ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني وظائف شركة المياه الوطنية 1444 الجديدة والشروط العامة للتقديم في الوظائف وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي.

وظائف شركة المياه الوطنية 1444

يمكن لحملة شهادة البكالوريوس فاعلي التقديم علي الوظائف المتاحة في شركة المياه الوطنية والمسميات الوظيفية هي:

أخصائي مشتريات وعقود.

أخصائي أداء التحصيل.

مدير جودة المياه والمختبر.

أخصائي تقدير التكاليف.

أخصائي مكافحة حريق.

سكرتير تنفيذي.

أخصائي التحصيل التجاري.

بالنسبة للتخصصات المطلوبة التي أعلنت عنها شركة المياه الوطنية هي تخصص إدارة الاعمال وتخصص علوم الحاسب وتخصص إدارة مكتبية وتخصص إدارة المشاريع وتخصص تقنية المعلومات وتخصص الهندسة الكيميائية وتخصص نظام معلومات الحاسب والعديد من التخصصات المتاحة في الوقت الحالي التي وفرتها شركة المياه الوطنية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

شروط القبول في وظائف شركة المياه الوطنية

تضع شركة المياه الوطنية عدة شروط أساسية للقبول في الوظائف الخاصة بها وهي:

ان يكون المتقدم من رجال ونساء حاملي الجنسية السعودية.

اتقان التحدث باللغة الإنجليزية وكتابتها.

لدية مهارات وخبرات تمكنه من العمل بكفاءة في التخصص المناسب له.

يمكنك الان التقديم علي وظائف شركة المياه للنساء والرجال عبر موقع شركة المياه الرسمي، ولكن قد يواجه البعض مشكلة عدم ظهور بعض الوظائف علي الموقع الرسمي وبالتالي يمكنك التوجه الي الصفحة الرسمية لشركة المياه علي منصة لينكد إن وستجد الكثير من الوظائف التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم جميع الوظائف الشاغرة في السعودية داخل شركة المياه الوطنية والمتوفرة للجنسين رجال ونساء في مختلف التخصصات ويمكنك تصفح قسم الوظائف الشاغرة للاطلاع علي أحدث الوظائف التي نقوم بتوفيرها للمواطنين والمقيمين في السعودية بشكل يومي.