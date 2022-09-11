نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم kaust في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فقد أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر منصتها الإلكترونية عن توفير عدد كبير من فرص العمل المسموح التقديم للأفراد السعوديين داخل المملكة العربية السُّعُودية، وقد أوضحت الجامعة بأن التقديم يتم لجميع الأفراد من حملة البكالريوس فأعلى، علي أن يتم التقديم في الوظائف الشاغرة وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ويتم التسجيل في التخصص الوظيفي الذي يرغب به كل متقدم بشكل إلكتروني عبر بوابة توظيف الجامعة الإلكترونية، ويتم التقديم وفق بعض المسميات الوظيفية التي أعلنتها الجامعة، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

حددت بوابة التوظيف في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بعض المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ومنها ما يلي:

مطلوب مهندس هيدروليك وتخصص سباكة.

مدير لتحليلات البيانات.

مطلوب مدير فئة.

رئيس عمليات معالجة المياه.

مهندس حلول المشاريع.

مطلوب أخصائي نشر التكنولوجيا.

أخصائي صيانة مُعِدَّات المختبرات.

أخصائي مالي.

مطلوب اخصائي عمل بتوظيف الطلاب الدوليين.

مهندس تَرْجَمَة بحثية.

أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.

مهندس حلول تكنولوجيا المعلومات للمنصات.

وعدد آخر من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الجامعة التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ويتم التقديم بعد التأكد من شروط التقديم الخاصة بكل وظيفة علي حدة.

رابط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة عن طريق الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية (جامعة الملك عبدالله) علي أن يتم الدخول إلى قسم بوابة التوظيف، والضغط علي عرض الوظائف المتاحة حتي تاريخه، علي أن يقوم كل متقدم بالاطلاع على جميع المهام الوظيفية والتعرف علي باقي الشروط والمتطلبات الواجب توافرها خلال التقديم من حيث سنوات الخبرة عبر بوابة التوظيف الرسمية الخاصة بالجامعة، علي أن يقوم كل متقدم بملء النموذج التوظيفي بشكل صحيح دون أخطاء، ورفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة من جانب المنصة بالصيغة التي تكون متاحة في الموقع، ثم النقر علي تقديم طلب التوظيف حتي يتم مراجعته من جانب بوابة التوظيف في الجامعة.