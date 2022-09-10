نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1444 وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن وظائف الأحوال المدنية 1444 فهناك عدد كبير جداً من النساء يرغبون في الحصول علي فرصة عمل مميزة داخل الأحوال المدنية ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة التقديم علي الوظائف ومعرفة الوظائف المتاحة حاليا في الأحوال المدنية التي يمكنك التقديم عليها بشكل الكتروني من خلال منصة أبشر الالكترونية.

وظائف الأحوال المدنية 1444

وفرت الأحوال المدنية مؤخرا عدة وظائف متاحة برواتب تنافسية للنساء والرجال ويمكن للجميع التسجيل من خلال منصة ابشر التي توفر المئات من الخدمات الالكترونية للمواطنين والمقيمين ومن أهم هذه الخدمات هي خدمات الوظائف الشاغرة التي يتم تحديثها بشكل يومي واضافة وظائف جديدة ومن ضمن هذه الوظائف هي وظائف الأحوال المدنية للنساء وفي السطور التالية نعرض لكم أهم شروط القبول في وظائف الأحوال المدنية:

الا يكون قد سبق للمتقدم أو المتقدمة الطرد من الخدمة العسكرية او الجامعة.

ان تكون الحالة الصحية للمتقدم سليمة وخلوة من الأمراض ويتم تحديد موعد فحص طبي.

اذا كان المتقدم للوظيفة رجل فلابد ان تكون زوجته سعودية الجنسية.

ان لا يكون قد حكم علي المتقدم من قبل بقضية تخل بالشرف والسمعة.

اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الأحوال المدنية للمتقدم.

التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1444

الطريقة الأفضل التي يمكنك من خلالها التقديم علي وظائف الأحوال المدنية هي عن طريقة منصة أبشر ويمكنك أتباع الخطوات التالية للتقديم في الوظائف بشكل صحيح:

قم بالدخول الي منصة ابشر عبر الجوال أو الحاسوب من خلال المتصفح.

نتوجه الي خانة الوظائف التي تجدها في الصفحة الرئيسية بعد الدخول الي حسابك الشخصي.

سنجد العديد من الأقسام المتعلقة بالوظائف قم بالضغط علي قسم الوظائف الشاغرة من الإعلانات.

ستجد الكثير من الوظائف من بينها وظائف الأحوال المدنية قم بالنقر عليها.

ستظهر لك صفحة بها عدة شروط للتقديم في الوظائف قم بالموافقة علي هذه الشروط.

ستظهر لك خانات فارغة مطلوب منك كتابة جميع المعلومات والبيانات الشخصية.

لابد من تقديم السيرة الذاتية الخاصة بك وتحتوي علي المهارات الشخصية والحالة الاجتماعية وجميع الخبرات العملية والدورات التي حصل عليها المتقدم من قبل كما هو موضح في الصور التالية.