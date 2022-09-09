نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية واحدة من اكثر الوظائف التي تشهد أقبال كبير من جانب النساء والرجال بالمملكة العربية السعودية فهناك الكثير من المواطنين يرغبون في الحصول علي فرصة عمل مميزة داخل الأحوال المدنية وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نستعرض لكم الوظائف المتاحة الأحوال المدنية للنساء وشروط التقديم والقبول بها ورابط التقديم الصحيح بشكل الكتروني من خلال شبكة الانترنت.

وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444

تتميز وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 بانها توفر رواتب تنافسية والكثير من المزايا المختلفة حيث تبدا المرتبات داخل الأحوال المدنية براتب 8000 ريال سعودي في الشهر لذلك فهي فرصة عمل مميزة للرجال والنساء ونستعرض معكم في السطور التالية شروط التقديم في وظائف الأحوال المدنية للنساء:

شرط أساسي للقبول في وظائف الأحوال المدنية ان يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

ان يكون عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

تقديم بطاقة هوية شخصية سارية وفعالة.

حصول المتقدمة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بالنسبة للنساء شرط ان يكون الطول لا يقل عن 160 سم.

ان تكون المتقدم لم يسبق لها العمل في احدي المؤسسات الحكومية.

اذا كانت المتقدمة لوظائف الأحوال متزوجة شرط أساسي ان يكون الزوج سعودي.

رابط التقديم في الأحوال المدنية للنساء 1444

أولا نقوم بالتوجه الي منصة ابشر الالكترونية التي توفر جميع وظائف الأحوال المدنية المتاحة.

قم بتسجيل الدخول الي حسابك الشخصي علي الموقع.

ثم بعد ذلك توجه الي خيار إعلانات الوظائف المتواجد في اعلي الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر علي زر التقديم ومنها قم باختيار الوظائف الشاغرة لمعرفة الوظائف المتاحة.

ستجد الكثير من الوظائف من بينها وظائف الأحوال المدنية قم بالضغط عليها.

سيقوم بتوجيهك الي صفحة تطلب منك كتابة جميع البيانات وارسال السيرة الذاتية.

قم بأعداد السيرة الذاتية واضافة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح كما هو موضح في الصورة.