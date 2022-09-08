نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة أمازون العالمية amazon بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة أمازون العالمية، حيث أعلنت شركة أمازون العالمية في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، فقد كشفت أمازون عن توفير ما يزيد عن 65 وظيفة خالية للتقديم لجميع الأفراد داخل الأراضي السعودية، علي أن يتم التقديم لحملة (الكفاءة) فأعلى، وسوف يكون مكان العمل بعدة مناطق في المملكة في كل من (مدينة جدة، مدينة جازان، وأبها، ومدينة الدمام، ومدينة الرياض، وفي القصيم)، وغيرهم من المدن السعودية التي بحاجة إلى تعيين عدد من المسميات الوظيفية الشاغرة التي تحتاج إليها، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب أن تتوافر في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم المسميات المطلوبة بوظائف شركة أمازون العالمية.

وظائف شركة أمازون العالمية

أوضحت شركة أمازون العالمية بأن الوظائف الخاصة بها سوف يتم التقديم عليها، بناءً علي بعض المسميات التي تحتاج إليها، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب عامل مستودع: وسوف يكون مكان العمل في (جدة وجازان وأبها، وفي مدينة الدمام، مدينة الرياض، القصيم) علي أن يكون كل متقدم حاصلاً علي مؤهل مناسب سواء كان في (الكفاءة أو الثانوية فأعلى)، مع أهمية أن يكون المتقدم علي معرفة دراية بأساسيات اللغة الإنجليزية، وبعض المهارات الأخري.

مُمثلين خدمة عملاء: وسوف يكون العمل بمناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، بشرط أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي مؤهل مناسب بالثانوية العامة وما هو أعلى، وتوافر مهارات العمل الذي تحددها الشركة في حال القبول من جانب بوابة التوظيف.

مطلوب عدد من الوظائف التقنية والهندسية والإدارية والمالية بعدة تخصصات مختلفة يمكن التقديم بها أيضًا وفق شروط التقديم الخاصة بكل وظيفة.

التقديم في وظائف أمازون بالسعودية

حتي يتم التقديم في الوظائف الخالية والتعرف علي باقي الشروط والمهارات ومعرفة الوصف الوظيفي لكل وظيفة مطلوبة، يجب علي كل متقدم أن يقوم بالدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (www.amazon.jobs) علي أن يتعرف كل متقدم علي شروط الوظيفة ومطابقتها مع المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ثم الضغط علي تبويب (تقدم الآن) وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتي يتم التواصل مع كل متقدم بشكل سريع.