وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ncec

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عمر شويل - جدة وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هي واحدة من الوظائف الأكثر بحثاً بين عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، بعد أن تم الإعلان عن توفير وظائف خالية للجنسين مختلفة للرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل البكالوريوس التقديم في الوظائف، علي أن يتم التقديم وفق بعض التخصصات الوظيفية بناءً علي بعض الخبرات الواجب توافرها في جميع المتقدمين، علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في أي متقدم حتي يتم القبول، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة بوظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

تم تحديد عدد من التخصصات الوظيفية المطلوبة التي يستطيع أي متقدم التقديم بها، وفق شروط عمل محددة، ومن هذه الوظائف ما يلي:

مطلوب أخصائي حماية بيئة وتقنيات بيئية: علي أن يتم التقديم لكل من يحمل بكالوريوس بالطاقة المتجددة، أو بأقسام الهندسة البيئية، أو بالعلوم البيئية، أو بالهندسة الكيميائية، أو لأقسام الهندسة الفيزيائية مع شرط توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مطلوب كبير أخصائي حماية البيئة: التقديم متاح لحاملي البكالوريوس في التخصصات الآتية (الهندسة البيئية، أو بالعلوم البيئية، كما يمكن التقديم لأقسام الهندسة الكيميائية، أو بالهندسة الفيزيائية، وأيضاً بعلوم الكيمياء) مع شرط توافر خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات.

مطلوب أخصائي حماية بيئة أول: ويكون التقديم متاح لحاملي البكالوريوس بالهندسة البيئية، أو بالعلوم البيئية، أو بالهندسة الكيميائية، ومتاح التقديم بالهندسة الفيزيائية، ولعلوم الكيمياء مع ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي حماية بيئة بدون خبرة عمل.

شروط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية بناءً علي بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط التقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية للجنسين.

أن يكون كل متقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة من أجل شغل الوظيفة.

يتطلب التقديم أن يتم اجتياز الاختبارات وجميع المقابلات الشخصية.

خلال التقديم يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

رابط التقديم بوظائف المركز الوطني للرقابة

يتم التقديم بالوظائف الخالية في المركز الوطني للرقابة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (بوابة التوظيف) واختيار التخصص الوظيفي المناسب بعد التعرف علي شروطه من خلال الضغط علي تبويب تفاصيل الوظيفية ثم الضغط علي تبويب (تقدم الآن).