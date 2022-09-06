نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية عام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن فتح باب التقديم عام 1444 كما إنها تعتبر تلك الوظائف مختصة فقط لدى كل من حديثي التخرج وهذا في نفس الوقت الذي يقوم فيه البرنامج بتأهيل الكفاءات التي يتم توفيرها من أجل الطلاب حديثي التخرج كما إن هذا بالإضافة إلي فكرة تسريع عملية البناء لدى الكفاءات الخاصة بهم وهذا يتم من خلال عدد من البرامج وكذلك أساليب تدريبية كثيرة ومتطورة، كما إن تلك المؤسسة تحرص على تقديم كافة البرامج والتي تعمل على تجديد المواهب الوطنية لدى الشباب حيث إطلاق برنامج “نخبة” من أجل تطوير المواهب لدى حديثي التخرج وهذا أيضاً يهدف إلى توفير الفرص الجديرة بالذكر لهؤلاء الخريجين حديثاً من أجل مساعدتهم على النجاح والاندماج في البيئة الخاصة بالعمل بفاعلية أكثر.

وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية :-

وهناك عدد من الوظائف الجديرة بالذكر لدى كل من حديثي التخرج من الجنسين وهذا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق العمل بشكل أكبر وذو فعالية أكثر، وتلك الوظائف هي التالية :-

وظيفة التأمين. وظيفة العلوم الاكتوارية. وظيفة إدارة الجودة. وظيفة إدارة العمليات. وظيفة تقنية المعلومات. وظيفة نظم المعلومات. وظيفة إدارة نظم المعلومات. وظيفة هندسة صناعية. وظيفة إدارة الأعمال. وظيفة علوم الحاسب. وظيفة هندسة الحاسب الآلي. وظيفة هندسة برمجيات الحاسب. وظيفة الإدارة الصناعية. وظيفة إدارة المخاطر.

شروط التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية :-

وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع عدد من الشروط اللازم توافرها لدى الخريجين حديثاً وكذلك بعض المعايير الواجب توافرها أيضاً لديهم وهذا من أجل السماح لهم بالتسجيل والتقديم على تلك الوظائف، وتلك الشروط هي :-

أن يكون الخريج مؤهل البكالوريوس لدى التخصصات التي قد سبق ذكرها من قبل. أن يكون التقديم متاح لدى كل من النساء والرجال. أن يكون المتقدم خريج حديثاً لهذا العام 2022 ميلادياً. ضرورة أن يكون المتقدم من أصل جنسية سعودية. أن يكون لدى المتقدم معدل أكاديمي لا يقل في حالة التخرج عن الجامعات التي يكون معدلها حوالي 4 وكذلك الجامعات الأخرى التي يكون معدلها حوالي 5.

طريقة التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية :-

ومن أجل التقديم على تلك الوظائف والتي قد تم ذكرها سابقاً فهناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل التقديم على تلك الوظائف، وتلك الخطوات هي التالية :-