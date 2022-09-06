نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444.. رابط وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر بوابة التوظيف الرسمي من خلال موقعها، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء، لشغل وظائف شاغرة في عدد من التخصصات والمجالات المختلفة بفروع المؤسسة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تنوعت الوظائف المطلوب شغلها بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وظائف إدارية وتقنية وهندسية ومالية، وقد أوضحت المؤسسة أن التقديم لشغل الوظائف من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

وفي ضوء ذلك نقدم على موقع ثقفني تفاصيل الوظائف والاختصاصات المطلوبة وخطوات التقديم ورابط التقديم كالتالي:-

التخصصات المطلوبة لوظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

حيث تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في توافر فرص عمل للرجال والنساء في التخصصات التالية :-

الهندسة الصناعية – الهندسة الكيميائية – الهندسة البيئية – تقنية المعلومات – الأمن السيبراني – المالية – المحاسبة – إدارة المشاريع – إدارة العمليات – إدارة الجودة – بحوث العمليات – نظم المعلومات الإدارية – إدارة المخاطر – الموارد البشرية – إدارة الأعمال – التسويق – الإعلام – العلوم الاكتوارية- تقنية المعلومات-».

اشتراطات وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مبتدئ الخبرة.

أن يجيد المتقدم مهارات الحاسب الآلي.

توافر المؤهلات العلمية المناسبة للوظائف والتخصصات المطلوبة.

التقديم في المواعيد المحددة.

خطوات التقديم لوظائف التأمينات الاجتماعية

تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى الوظائف ثم الضغط على قدم الآن.

ثم سجل الدخول من خلال إدخال البريد الإليكتروني أو اسم المستخدم ثم الضغط على التالي.

ثم يمكنك إنشاء حساب جديد بالمؤسسة، وذلك في حالة إذا لم تكن مسجل في المؤسسة.

بعد إنشاء الحساب وإدخال البيانات المطلوبة.

اختر الوظيفة المناسبة والراغب في التقدم إليها.

ثم تسجيل البيانات المطلوبة باستمارة التقديم.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب المقدم لتقديمة عند المراجعة.

رابط التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية

وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بان الراغبين في التقديم لشغل الوظائف المعلنة بالمؤسسة سيتم من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي للمؤسسة، وذلك من خلال الرابط التالي ” رابط تقديم وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.

وتعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إحدى المؤسسات المستقلة ماليا وإدارية، وتوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية ، فهي تغطي كافة موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين في القطاعين العام والخاص.