رابط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444 التخصصات والشروط

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عمر شويل - جدة رابط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444، والتخصصات والشروط المطلوبة التي تم الكشف عنها منذ ساعات قليلة والتي من أبرزها (الهندسة الصناعية والكيميائية البيئية)، تضمنت وظائف التأمينات الإجتماعية عدد كبير جدا من الوظائف، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خطوات التقديم في وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وكذلك التخصصات المتاحة الآن التقديم فضلا عن الرابط الرسمي للتقديم في الوظائف الجديدة.

رابط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1444

أعلنت منذ ساعات المؤسسة العامة عن بدء استقبال دفعة جديدة من الوظائف المختلفة في عدد من التخصصات على رأسها مجال الصناعة والهندسة، وكذلك وظائف مخصصة لنظم المعلومات الإدارية وبحوث العمليات فضلا عن توافر وظائف متعلقة بالموارد البشرية وتقنية المعلومات، لذا يمكنكم الآن التقديم في الوظائف من خلال الدخول على رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خطوات التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية 1444

كشفت التأمينات الاجتماعية رابط التسجيل في الوظائف الجديدة من خلال عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

. تسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل.

النقر على أيقونة تسجيل.

حدد الوظيفة المطلوبة.

ملئ استمارة التسجيل.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

الاحتفاظ برقم الطلب.

شروط القبول في وظائف التأمينات الاجتماعية 2022

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 شروط هامة للقبول أو التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية، جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

اجتياز كافة المقابلات الشخصية المقررة.

أن يكون المتقدم مبتدئ الخبرة.

التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية

حددت التأمينات الإجتماعية عدد أكثر من ثمانية عشر مجال للعمل، وجاء أهم هذه التخصصات المتاحة الآن في التأمينات الاجتماعية كالتالي:

تخصص إعلام.

إدارة المخاطر.

التسويق والأعلام.

المالية والمحاسبة.

بحوث العمليات.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة الجودة.

العمليات.

المشاريع.

الهندسة الصناعية.

تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

الهندسة الكيميائية.

العلوم الاكتوارية.

الموارد البشرية وإدارة الأعمال.

الإعلام.

وصلنا معكم لختام شرح رابط وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية 1444 التخصصات والشروط.