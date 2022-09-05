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عمر شويل - جدة تخصصات الوظائف الشاغرة لدى التأمينات الاجتماعية ورابط التقديم، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والتقنية المختلفة، والتي تتنوع بين مجالات الإدارة والاقتصاد الهندسة ونظم المعلومات، وفيما يلي قائمة بالتخصصات المطلوبة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورابط التقديم.

ما هي تخصصات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية مؤخرًا، عن حاجتها لعدد كبير من التخصصات المختفلة والتي تشمل:

تخصص الهندسة الصناعية

تخصص إدارة المشاريع

تخصص الهندسة الكيميائية

تخصص الهندسة البيئية

تخصص الأمن السيبراني

تخصص الموارد البشرية

تخصص إدارة الأعمال

تخصص تقنية المعلومات

تخصص إدارة المخاطر

تخصص نظم المعلومات الإدارية

تخصص العمليات الجودة

تخصص التسويق

تخصص الإعلام

تخصص المالية

تخصص المحاسبة

تخصص بحوث العمليات

تخصص العلوم الاكتوارية

رابط التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات

للتقديم ادخل الوظائف ب موقع المؤسسة العامة للتأمينات

اضغط على زر “تقدم الآن” والذي ستجده بجوار الوظائف المعروضة ( ستظهر بجوارها كلمة جديد).

ثم اضغط على انشيء حساب إذا كنت تستخدم هذا الموقع لأول مرة.

إذا كان لديك حساب سابق فاستخدمه وسجل الدخول، وادخل البيانات المطلوبة.

حاول تجهيز سيرة ذاتية جيدة قبل البدء في التقديم، لأنك ستحتاج لإنشاء سيرتك الذاتية على الموقع عند التقديم.

من الأفضل قبل التقديم، تجهيز صورة رقمية لشهادة التخرج أو أي شهادات أخرى حصلت عليها، أو أي شهادات خبرة أخرى بتنسيق pdf، فقد تحتاج استخدام تلك الشهادات لدعم سيرتك الذاتية عند التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات السعودية.

هل يشترط الخبرة للتقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات

لا يشترط وجود خبرة سابقة في مجال التخصص للتقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات 2022، بل تقبل المؤسسة طلبات المبتدئين وأصحاب الخبرة أيضًا.

هل يمكن التقديم على وظائف المؤسسة العامة للتأمينات لغير السعوديين

لا يشترط لشغل وظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة مناسبة لمجال التخصص.

ولا يقبل تقديم غير السعوديين لشغل تلك الوظائف التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتأمينات مؤخرًا.