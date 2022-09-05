نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بوظائف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للجنسين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف التأمينات الاجتماعية، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الإدارية والوظائف التقنية والهندسية، ويتم التعيين في عدد من فروع المؤسسة بمناطق متنوعة في المملكة، ويتم العمل علي مجموعة مختلفة من التخصصات حتي تناسب جميع المؤهلات، وقد حددت المؤسسة بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، ويجب توافرها قبل التقديم حتي يتم القبول في الوظائف، وسوف نوضح ما هي الشروط وتوفير رابط التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية

يتم التقديم في جميع التخصصات الوظيفية في وظائف التأمينات الاجتماعية، وفق بعض الشروط العامة الواجب توافرها في الجميع، ومن شروط التقديم ما يلي:

يجب أن يكون كل متقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية بما يتوافق مع الوظائف المطروحة.

يجب أن يتوافر في كل متقدم المهارات الخاصة بالحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

يتم التقديم لجميع الأفراد من حاملي الجنسية السعودية.

التخصصات الوظيفية المطلوبة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض التخصصات الوظيفية المتوفر التقديم بها للجميع ومن هذه التخصصات (تقنية المعلومات، والأمن السيبراني، بحوث العمليات، الهندسة، الصناعية والكيميائية والبيئية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المخاطر، الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، العلوم الإكتوارية، التسويق والأعلام، العمليات الجودة، المالية والمحاسبة) وعدد آخر من التخصصات المتوفر التقديم بها من جانب المملكة، وقد وضحت المؤسسة بأن العمل سوف يكون بعدد من فروع المؤسسة التي يتم تحديدها فور القبول من جانبها إدارة التوظيف لكل فرد علي حدة، وفق الاحتياج الوظيفي في كل فرع.

رابط التقديم بوظائف التأمينات الاجتماعية

يتم التقديم في الوظائف الخالية عن طريق الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي (بوابة توظيف مؤسسة التأمينات) علي أن يتم الضغط علي تبويب (تقدم الآن) علي أن يتم الدخول من خلال حساب كل شخص باسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني المخصص للدخول، علي أن يتم ملء نموذج التوظيف المتوفر وتسجيل جميع البيانات الوظيفية المطلوبة بشكل صحيح، علي أن يتم إرسال السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل مع كل متقدم في حال توافق المؤهلات والخبرات.