نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن توافر وظائف لحملة الدبلوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي للتوظيف، عن احتياجها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات المتاحة لحملة الدبلوم فاعلي ، للرجال والنساء.

وذلك للعمل بفروع الجامعة المختلفة على مستوى المملكة في مناطق ” جدة والرياض والاحساء”، كما أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية على أن التقديم لشغل الوظائف المعلنة من خلال الموقع الرسمي للتوظيف، وآخر موعد لتلقي الطلبات يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022، وقدم الآن على موقع ثقفني تفاصيل الوظائف المطلوبة ورابط التقديم إليها كالتالي:-

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

ووفقا لما نشرته الجامعة على موقعها الإليكتروني فان الوظائف المتاحة والمؤهلات المطلوبة كالتالي:-

أخصائي استقطاب مواهب ثالث، يشترط درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، ويجيد اللغة الإنجليز وخبرة لا تقل عن سنة، للعمل بمنطقة جدة.

باحث ما بعد شهادة الدكتوراه، ويشترط درجة الدكتوراه في العلوم المتعلقة بالصحة، للعمل بمنطقة جدة

فني بيطري، ويشترط دبلوم في الطب البيطري أو رعاية الحيوان، وخبرة لمدة عام في منشأة طبية، للعمل بمنطقة الأحساء.

مراقب خدمات ثاني، ويشترط درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو السلامة المهنية، وخبرة سنتين، للعمل بفرع الجامعة بالأحساء.

مساعد إداري ثاني، ويشترط دبلوم مشارك أو ما يعادل، ويفضل الحصول على درجة البكالوريوس في أحد المجالات ذات الصلة، ويجيد اللغة الإنجليزية، للعمل بمنطقة جدة.

أمين مكتبة، ويشترط درجة البكالوريوس في مجال علوم المكتبات والمعلومات، وخبرة في مجال العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، من النساء، للعمل بمنطقة جدة.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وعلى الراغبين للتقدم لشغل وظائف جامعة الملك سعود، من خلال الرابط التالي” اضغط هنا” حيث أوضحت الجامعة كافة الاشتراطات والمسؤوليات الخاصة بمختلف الوظائف وآخر مواعيد لتلقى طلبات التوظيف وذلك من خلال الموقع الإليكتروني الرسمة لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.