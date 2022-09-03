نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية, أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية عن توافر العديد من الوظائف المتاحة في الكثير من التخصصات المختلفة ومن هذه التخصصات “الطب والخدمات الطبية المساعدة والتمريض والصحة العامة وإدارة المستشفيات والتعليم الصحي والطيارين وصيانة الطائرات”, كما أعلنت وزارة الدفاع عن بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم في الوظيفة كما حددت تاريخ انتهاء هذا الإعلان ويتم انتهائه يوم 30 سبتمبر 2202, وأوضحت شروط وطريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية, وسوف نتعرف إلى كافة التفاصيل للتقديم في وظائف وزارة الدفاع في هذا المقال.

طريقة التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية وهى:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للخدمات الصحية.

النقر على أيقونة “إنشاء سيرتك الذاتية”.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

انتظار استلام رسالة الإلكترونية لتأكيد التسجيل.

يتم بعد ذلك إنشاء نموذج السيرة الذاتية.

كتابة البيانات في الخانات المطلوبة للتقديم.

عند الانتهاء من نموذج السيرة الذاتية يمكن التقديم في الوظائف المتاحة.

شروط التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية للرجال

هناك بعض الشروط التي أوضختها الإدارة العامة للخدمات الصحية التي يجب توافرها عند التقديم في الوظائف المتاحة, واهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من اصل سعودي ويستثنى من ذلك من نشا مع والدية بالخارج في أثناء الخدمة.

أن يتراوح عمر المتقدم من 17 عام إلى 40 عام.

عدم زواج المتقدم من امرأة أجنبية.

اجتياز المتقدم لاختبارات اللياقة البدنية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

إلا يكون محكوم علية سابقا في أي قضايا تخص الشرف والأمانة.

عدم تعينه سابقا في أي وظيفة حكومية.

حصول المتقدم على المؤهل العلمي المطلوب.

شروط التقديم في وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية للنساء

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم في الوظائف المتاحة, واهم هذه الشروط: