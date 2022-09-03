نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جديدة في الإمارات 2022 للوافدين وطريقة التقديم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جديدة في الإمارات 2022 هي من أهم الأشياء التي يبحث عنها الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة أو أي مصدر دخل يساعدهم على توفير لوازم الحياة المتنوعة، لهذا قامت الإمارات بطرح مجموعة من الوظائف الجديدة من أجل هؤلاء الفئة من الناس، ولقد تنوعت الوظائف ما بين وظائف خاصة بالمال، ووظائف أخرى خاصة بالإدارة، ووظائف خاصة بالتعليم، ووظائف خاصة بالهندسة المعمارية وغيرها من الوظائف الحرفية والقانونية، لكل من يرغب عليه بسرعة التقديم في الوظيفة التي تناسبه.

وظائف جديدة في الإمارات 2022



قامت دولة الإمارات بإنشاء رابط إلكتروني يمكن لأي فرد الدخول عليه والبحث عن الوظيفة التي تناسبه، هذا الرابط يتم الإعلان داخله عن الوظائف المتاحة التي تناسب كل التخصصات. حيث يبدأ التعيين في وظائف الإمارات بداية من شهر سبتمبر كل عام، على أن يتم البحث عن وظيفة في الإمارات وخطوات التقديم عليها باكراً.

وظائف خالية في الإمارات 2022

يتوافر مجموعة من الوظائف الخالية والتي من بينها الوظائف التالية:

متوفر وظيفة محاسب في دبي ، براتب 4000 درهم إماراتي، من مميزات الوظيفة أنه تمنح الموظف التأشيرة والإقامة.

، براتب 4000 درهم إماراتي، من مميزات الوظيفة أنه تمنح الموظف التأشيرة والإقامة. لمن يرغب عليه بسرعة التقديم عن طريق إرسال السي في، أو الاتصال برقم 00971567085776 أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني [email protected]

كذلك متاح وظيفة عاملة منزلية براتب 2500 درهم، من مميزات الوظيفة توفير الإقامة، لمن يرغب عليه بإرسال السي في على رقم الواتس التالي 00971567085776

مطلوب موظفين لمطعم جديد موجود في دبي الوظيفة عبارة عن (طهاة، جرسونات، عمال نظافة)، من مميزات الوظيفة أنها تصلح للجنسين.

لمن يرغب عليه بإرسال السيرة الذاتية على هذا الرقم 00971586185357 أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected]

وظائف خالية في الإمارات خاصة بالوافدين

قامت الإمارات بطرح وظائف وزارة الداخلية الإماراتية بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف في دبي من أجل الوافدين إليها، من هذه الوظائف ما يلي: