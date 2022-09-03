نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بمنطقة الجبيل الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة صدارة للكيميائيات، إحدى أكبر المصانع العاملة في مجال الصناعات الكيماوية في العالم، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة الجبيل الصناعية.

حيث أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتوظيف، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة في بعض التخصصات، لحملة الدبلوم والبكالوريوس فاعلي، ونتابع الآن عبر موقع ثقفنى الاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم لشغل الوظائف المعلنة.

الوظائف المعلنة بشركة صدارة للكيميائيات

مدير الامتثال، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، وخبرة لا تقل عن 13 سنة في مجال العمل.

مهندس الامتثال، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 8 سنوات.

مهندس مشاريع تكنولوجيا المعلومات، ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إدارة المعلومات أو هندسة الكمبيوتر، أو الهندسة الكهربائية أو هندسة المشاريع، أو إدارة الأعمال، ولا يشترط خبرة.

أخصائي نظم محاسبة، ويشترط درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة، وخبرة في مجال العمل.

مهندس صيانة أول كهرباء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في مجال العلوم في الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 11 سنة.

أخصائي جودة المشروع والتفتيش، ويشترط درجة الكلية التقنية لمدة عامين في الدراسات الميكانيكية أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية العامة مع تخصص علوم.

الاشتراطات المطلوبة لوظائف شركة صدارة للكيميائيات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة ” الهندسة – الهندسة الكيمائية – الهندسة الكهربائية – المحاسبة أو المالية – العلوم الهندسية – علوم الكمبيوتر – إدارة المعلومات – هندسة الكمبيوتر – هندسة المشاريع – إدارة الأعمال”.

تشترط بعض الوظائف خبرة في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

رابط التقديم لوظائف شركة صدارة للكيميائيات

أتاحت الشركة التقديم لشغل الوظائف المعلنة من خلال موقعها الإليكتروني الرسمي للتوظيف، والتقديم متاح على الرابط التالي ” وظائف شركة صدارة للكيميائيات“.

وتعد شركة صدارة للكيميائيات تحالفا بين أكبر الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، وتسعى الشركة لأن تصبح من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيماوية على مستوى العالم.