نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف السعودية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف الهيئة العامة للأوقاف، حيث أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد من الوظائف الخالية التي يمكن أن يتم التقديم بها لكل من يحمل مؤهل البكالوريوس فأعلى، حيث تطلب الهيئة التقديم في عدد من التخصصات الوظيفية الخالية المتاح التقديم بها للجميع، ويتم التقديم وفق بعض الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف الخاصة بالهيئة، وقد أوضحت الهيئة، بأن العمل سوف يكون متاحًا للجميع في مدينة الرياض، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف.
وظائف الهيئة العامة للأوقاف
تم التوضيح بأن التقديم في وظائف الهيئة العامة للأوقاف سوف يكون بعدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الهيئة، ومن هذه المسميات الوظيفة المطلوبة ما يلي:
- مستشار– الشؤون القانونية: علي أن يكون التقديم للجميع بحد أدنى الحصول علي الدرجة العلمية وهي البكالوريوس أو بأي تخصص مشابه.
- مطلوب اخصائي تحليل شروط الواقفين علي أن يكون المتقدم من الحاصلين علي البكالوريوس أو بأي تخصص مشابه.
مزايا العمل
يحصل جميع المتقدمين علي تأمين صحي ويغطي التأمين آباء الموظفين، وتمنح الهيئة بدل تعليم خاص بالأطفال، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتوفير خطة نمو مهني.
التقديم في الوظائف الخالية
يتم التسجيل في الوظائف المطلوبة من جانب الهيئة العامة للأوقاف عن طريق بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي لجميع المتقدمين:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة: بوابة التوظيف.
- يجب ملء الملف الوظيفي بكافة خاناته بطريقة صحيحة، علي أن يتم استبعاد جميع الطلبات الغير مكتملة البيانات.
- يتطلب أن تتم الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، وسوف يتم استبعاد المتقدم في حال تقديم الطلب الغير مكتمل أو أن يتم الإجابة بمعلومات وبيانات مختلفة عن المستندات المرفقة.
- يجب أن يتم رفع السيرة الذاتية الخاصة بكل متقدم بصياغة PDF.
- التقديم على الفرصة يتم بنًاء على المهام الوظيفية والخبرة المطلوبة من حيث عدد سنوات الخبرة، ويتم استبعاد من لا تتوافر عليه شروط الوظيفة.
- استكمال جميع البيانات ثم الضغط علي إرسال الطلب.
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