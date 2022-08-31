التقديم في 3569 وظيفة بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع 1444

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عمر شويل - جدة الإدارة العامة للخدمات الصحية، حيث أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع السعودية، عن توفير عدد 3569 وظيفة للتقديم لجميع الأفراد داخل الأراضي السعودية، حيث ترغب الإدارة في استقطاب الكفاءات المتميزة سواء كان من الرجال أو النساء من أجل العمل في المنشآت التابعة للإدارة، ويتم العمل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بعدد من المجالات الوظيفية الخالية التي تحتاج إليها الإدارة، ويتم التقديم في جميع الوظائف والتخصصات المتنوعة بشكل إلكتروني سريع عبر منصة الإدارة الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية

حددت الإدارة العامة للخدمات الصحية عدد من التخصصات الوظيفية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ومنها ما يلي:

الطب بكافة التخصصات الطبية.

التمريض في جميع التخصصات.

الخدمات الطبية المساعدة بعدد هائل من الأقسام.

في مجال الصحة العامة.

أقسام إدارة المستشفيات المختلفة.

بأقسام التعليم الصحي.

طيارين.

قسم صيانة الطائرات.

جهات العمل الخاصة بالإدارة

يتم العمل لدي عدد من جهات الإدارة المتنوعة لجميع المتقدمين ومنها (مستشفى الملك سلمان بالقوات المسلحة في الشمالية الغربية، مستشفى القوات المسلحة في وادي الدواسر، المستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة في منطقة الطائف، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في مدينة الرياض، مستشفيات القوات المسلحة في الخرج والجبيل، العمل في مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران، العمل في مركز الأمير سلطان الذي يخص علاج وجراحة القلب، مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في مدينة جدة، العمل في مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة) وعدد آخر من المستشفيات المتاح العمل بها، بعد قبول الأفراد الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية.

رابط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية بكافة التخصصات المطلوبة عن طريق الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي (بوابة التوظيف) علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل فرد والتعرف علي الشروط الخاصة بالتقديم من حيث سنوات الخبرة والمؤهل المطلوب، وملء نموذج التوظيف بشكل صحيح ورفع جميع الأوراق المطلوبة من جانب المنصة.