نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة طيران ناس توفر الفرصة لحملة الثانوية بعض الوظائف الشاغرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة طيران ناس بالإعلان عن توافر بعض وظائف فورية لدى حملة الثانوية العامة وما فوقها وهذا من خلال موقع التوظيف كما أن هذا الإعلان قد تم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما نوهت شركة طيران ناس بأن طلبات الالحاق سيتم القبول بها من أجل تلك الوظائف في يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس كما إنه يمتد إلى يوم 15 من شهر سبتمبر وهذا في عامنا الحالي 2022 ميلادياً.

شروط صيانة خط في شركة طيران ناس :-

كما إنه من أجل صيانة خط لدى شركة طيران ناس يوجد عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم، وتلك الشروط هي التالي :-

أن لا تقل خبرة المتقدم عن 3 سنوات أو أكثر وهذا في Crs.

ضرورة أن يكون لدى المتقدم مستوى 1 أو 2 لدى تدريب تعريف الطائرات التي تشغلها Flynas.

يجب أن يحصل المتقدم على دبلوم من مدرسة صيانة الطائرات أو فترة التدريب المهني التي يتم تأديتها.

ومن الواجب التنويه على أنه يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة عن تجربة أنظمة الطائرات وتصحيح العيوب.

يجب أن يحصل على ترخيص Gaca a&p أو ترخيص Easa أو ترخيص Faa أو ترخيص معادل.

ضرورة أن يكون لدى المتقدم بعض المعرفة عن دليل صيانة الطائرات.

مهام وظيفة صيانة خط :-

كما إنه هناك العديد من الوظائف التي تختص بصيانة الخط لدى شركة طيران ناس، وتلك الوظائف هي التالية :-

مساعدة المهندسين في إنجاز أعمال الصيانة وكذلك الصيانة الوقائية وأيضاً التعديلات ويتم هذا وفقاً لموافقة AMO. أن يكون تحت إشراف المهندس أو مشرف الصيانة. أن يمارس أساليب العمل الآمنة وهذا من أجل ضمان سلامة جميع أفراد AMO. من الواجب ذكر أنه يجب أخذ كامل الحرص اثناء التعامل مع الأدوات الدقيقة المستخدمة. القيام بجولات ليست منتظمة حول الطائرة وهذا بهدف ضمان التشغيل الآمن في المنحدر. مراقبة الوثائق وكذلك إعداد التقارير. القيام بأي مهمة من المدير المباشر أو من الشخص المناوب عنه. وأخيراً مساعدة وتدريب أعضاء الفريق لدى أداء واجبتهم.

أهم مميزات الالتحاق بوظائف طيران ناس :-

ومن أهم المميزات التي يجب الاعتراف بها والواجب ذكرها والناتجة عن الالتحاق بوظائف طيران ناس، وتلك المميزات هي :-