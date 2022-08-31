نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، فقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية، عن بدء التقديم في وظائفها الشاغرة، علي أن يتم التقديم للرجال، ويتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للوظائف، علي أن يتم التقديم إلكترونيا عبر منصة أبشر توظيف، وهي المنصة الرسمية للتقديم لجميع الوظائف المطلوبة من جانب المديرية، ويتم التعاقد للعمل علي وظائف متنوعة بتخصصات مختلفة، ويتم التقديم للمواطنين السعوديين فقط من حاملي البكالوريوس، وسوف نوضح لكم أهم الشروط الواجب في توافرها في كل متقدم، وتوفير رابط التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود.

وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

يتم التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، بناءً علي توافر الشروط الذي تم تحديدها علي النحو التالي:

يجب أن يكون كل متقدم من حاملي الجنسية السعودية فقط.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في تخصص العمل المطلوب، ويشترط أن يتم تقديم معادلة الشهادة الخاصة بكل متقدم للخريجين من الجامعات الغير سعودية.

يجب أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية والنجاح في الكشف الطبي والمرور من الاختبار العلمي الذي يجري لكل متقدم.

رابط التقديم في وظائف حرس الحدود

أوضحت المديرية العامة عن توفير رابط مخصص للتقديم في وظائفها الخالية، علي أن يتم التقديم بالدخول علي الرابط الإلكتروني التالي (أبشر توظيف) علي أن يتم الدخول علي بوابة التوظيف واختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل شخص، والتعرف علي جميع الشروط الخاصة بالتقديم، والضغط علي تبويب (تقدم الآن) ثم تسجيل جميع البيانات الوظيفية المطلوبة من جانب المنصة، مع تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح، وسوف يتم استبعاد أي متقدم حال تقديم البيانات بشكل صحيح.

تحذير من المعلومات الشخصية

كشف الأمن العام السعودي، عن تحذير هام لجميع المتقدمين، وهو عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأي منصة توظيف دون منصة أبشر توظيف وخاصة فيما يخص المعلومات المرتبطة بالهوية الوطنية أو البطاقة البنكية، وقد تم التأكيد بأن التقديم لوظائف الحرس يتم عن طريق منصة أبشر توظيف الإلكترونية، وذلك لجميع المتقدمين الذين تتوافر بهم شروط التقديم.