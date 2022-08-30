نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف المجلس الصحي السعودي.. رابط التقديم shc في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف المجلس الصحي السعودي، فقد أعلن المجلس الصحي السعودي، عن طريق موقعه الإلكتروني الخاص بالتوظيف، عن توفير وظائف خالية متاحة للتقديم، علي أن يتم التقديم لجميع الأفراد الذي تحمل مؤهل البكالوريوس فأعلى، علي أن يكون العمل في مدينة الرياض، ويحتاج المجلس الصحي إلى مسميات وظيفية متنوعة لعدد من التخصصات الخاصة بالعمل لدي المجلس، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، علي أن يتم التقديم في جميع التخصصات المطلوبة من جانب المجلس بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف المجلس الصحي السعودي.

وظائف المجلس الصحي السعودي

تم تحديد التخصصات الوظيفية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، ومن هذه المسميات الوظيفية المطلوبة ما يلي:

مطلوب أخصائي صحة عامة: علي أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة بكالوريوس بمجالات العمل التالية (تعزيز صحي أو تثقيف صحي أو صحة عامة) بشرط توافر خبرة عمل من 3 إلى 5 سنوات.

مطلوب أخصائي وبائيات: يشترط للتقديم الحصول علي درجة بكالوريوس، بالتخصصات التالية (صحة عامة أو وبائيات، أو ما يعادل ذلك بأي تخصص مشابه) مع اشتراط توافر خبرة عمل من 3 إلى 5 سنوات.

مطلوب أخصائي جودة: مع حصول المتقدم علي درجة البكالوريوس بأي من التخصصات الصحية أو الإدارية، مع توافر خبرة للمتقدم من 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي تثقيف: الحصول علي درجة البكالوريوس بالصحة العامة أو ما يعادل ذلك في أي تخصص مشابه، وأن يمتلك المتقدم خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي قانوني ممارس: أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة حاصلاً علي درجة البكالوريوس في مجال القانون أو الأنظمة، وأن يمتلك خبرة عمل من 3 إلى 5 سنوات.

رابط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التسجيل في الوظائف الخالية لدي المجلس الصحي السعودي عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (بوابة التوظيف) علي أن يختار المتقدم التخصص الوظيفي المناسب له، بعد التعرف علي شروط التقديم الخاصة بكل وظيفية، ثم يتم الضغط علي تبويب (تقدم) ومتابعة ملء النموذج التوظيفي الخاص بالمجلس الصحي، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.