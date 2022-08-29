نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توظيف فوري.. وظائف دوام جزئي الرياض 1444 للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الرياض من الوظائف التي يبحث عنها الكثير من الرجال والنساء بشكل يومي، وننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني وظائف دوام جزئي الرياض 1444 في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية والتي أعلنت عن توفير عدة وظائف شاعرة في العديد من المجالات المختلفة ويرغب العديد من الأشخاص في الحصول علي فرصة عمل بدوام جزئي للعمل لعدد ساعات أقل وتكون فرصة عمل مميزة بالنسبة لهم.

وظائف دوام جزئي الرياض 1444 للرجال والنساء

مدينة الرياض هي عاصمة السعودية وبها عدد كبير جداً من السكان وبالتالي هي من اكثر المدن التي يبحث بها المواطنون عن فرصة عمل مميزة تناسب خبرتهم وتخصصهم ودائما ما يتوفر بها الكثير من الوظائف الشاغرة في القطاع العام والشركات الكبرى بشكل يومي للرجال والنساء ويمكنهم الالتحاق بها بشهادة الثانوية او الدبلوم او البكالوريوس وفي السطور التالية نعرض لكم اخر الوظائف المتاحة في الوقت الحالي.

وظائف مكتبة جرير دوام جزئي

مكتبة جرير هي من افضل واكبر المكاتب بالمملكة العربية السعودية ودائما ما توفر العديد من الوظائف الشاغرة في تخصصا مختلفة للرجال والنساء ويوفر الموقع الرسمي لمكتبة جرير صفحة داخل الموقع متعلقة بالوظائف عند احتياج موظفين جدد يتم الإعلان من خلال هذه الصفحة ويمكنك متابعة كافة وظائف مكتبة جرير من خلال موقعهم الرسمي عبر شبكة الانترنت.

وظائف ايكيا الرياض 1444

شركة أيكيا واحدة من اكبر شركات بيع الأثاث وأدوات المطبخ وكافة احتياجات المنزل علي مستوي العالم ولديها عدة أفرع في الكثير من البلدان وتوفر أيكيا وظائف شاغرة في السعودية للرجال والنساء للعمل بدوام جزئي في تخصصات عديدة وهي محاسب زبائن وكاشير وشرط العمل في الشركة ان يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة ولدية مهارة جيدة في التواصل مع الاخرين، ويمكنك التقديم علي وظائف أيكيا من خلال موقعها الرسمي ويمكنك من خلاله التعرف علي باقي تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط التقديم والقبول.

كانت هذه أبرز الوظائف المتاحة حاليا في الرياض للجنسين الرجال والنساء للعمل بدوام جزئي داخل مجموعة من الشركات الكبرى والرائدة بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك الاطلاع علي اخر الوظائف الشاغرة بالسعودية من خلال تصفح قسم الوظائف عبر موقعنا.