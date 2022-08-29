نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام.. وظائف الأمن العام أبشر توظيف 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام، أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن توافر عدد من الوظائف الخالية بإدارتها علي رتبة جندي للرجال، كما تم تحديد الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف، لذا يوجد بحث هائل من المواطنين من أجل معرفة شروط التقديم على الوظائف الخالية بإدارات الأمن العام 1444، ولا سيما أن مؤسسة الأمن العام تعد من المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تم تأسيسها بمدينة الرياض، وتعمل هذه المؤسسة على الحفاظ على الأمن الداخلي لجميع مدن المملكة، إلى جانب تأمين الحماية لجميع الحجاج خلال مناسك الشعائر الدينية، وغيرها من الخدمات الأخري، وسوف نوفر لكم رابط تقديم الأمن العام.

رابط تقديم الأمن العام

مديرية الأمن العام قد وفرت خدمة التقديم على وظائف الأمن العام عن طريق الدخول إلى (منصة أبشر توظيف)، حيث يستطيع جميع المواطنين التقديم بالدخول إلى بوابة أبشر توظيف واتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل في الوظائف الخالية حتي يتم التقديم بنجاح، وكانت المديرية قد أتاحت التسجيل لمدة ست أيام بداية من اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس 2022م حتي نهاية اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022م.

شروط التقديم في وظائف الأمن العام

يتم التقديم في وظائف قوات الأمن العام بالسعودية بعد توافر عدد من شروط التقديم الذي يلزم توافرها في كل من يرغب في التقديم في وظائف الأمن العام 1444 وتتمثل هذه الشروط في التالي: