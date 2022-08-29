رابط تقديم الأمن العام.. وظائف الأمن العام أبشر توظيف 1444

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عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام، أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن توافر عدد من الوظائف الخالية بإدارتها علي رتبة جندي للرجال، كما تم تحديد الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف، لذا يوجد بحث هائل من المواطنين من أجل معرفة شروط التقديم على الوظائف الخالية بإدارات الأمن العام 1444، ولا سيما أن مؤسسة الأمن العام تعد من المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تم تأسيسها بمدينة الرياض، وتعمل هذه المؤسسة على الحفاظ على الأمن الداخلي لجميع مدن المملكة، إلى جانب تأمين الحماية لجميع الحجاج خلال مناسك الشعائر الدينية، وغيرها من الخدمات الأخري، وسوف نوفر لكم رابط تقديم الأمن العام.
رابط تقديم الأمن العام
مديرية الأمن العام قد وفرت خدمة التقديم على وظائف الأمن العام عن طريق الدخول إلى (منصة أبشر توظيف)، حيث يستطيع جميع المواطنين التقديم بالدخول إلى بوابة أبشر توظيف واتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل في الوظائف الخالية حتي يتم التقديم بنجاح، وكانت المديرية قد أتاحت التسجيل لمدة ست أيام بداية من اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس 2022م حتي نهاية اليوم الأول من شهر سبتمبر 2022م.
شروط التقديم في وظائف الأمن العام
يتم التقديم في وظائف قوات الأمن العام بالسعودية بعد توافر عدد من شروط التقديم الذي يلزم توافرها في كل من يرغب في التقديم في وظائف الأمن العام 1444 وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- يشترط أن تكون الجنسية الخاصة بكل متقدم سعودي مع استثناء من نشأ مع الوالد بخارج المملكة من أجل خدمة البلاد.
- يجب أن يمتلك كل متقدم سيرة حسنة.
- يتطلب التقديم أن يكون الطول الخاص بكل متقدم الحد الأدنى له 168 سم.
- يجب أن لا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة غير سعودية.
- يتطلب التقديم أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17عام وأن لا يزيد العمر عن 40 عام.
- يجب أن لا يكون المتقدم أحد العاملين في جهة من الجهات الحكومية.
- يتطلب الأمر أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادل هذه الشهادة.
- ألا يكون المتقدم قد فُصل من إحدى الوظائف العسكرية في وقت سابق.
- يجب النجاح في اختبارات القبول واختبارات المقابلة الشخصية التي تجري له من جانب الوزارة.
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