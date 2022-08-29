وظائف السعودية اليوم للجنسين 1444 وظائف حكومية (تحديث يومي)

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن وظائف السعودية اليوم ويرغب الكثير من الرجال والنساء من الحصول علي فرصة عمل داخل المؤسسات الحكومية والعمل في القطاع العام او الشركات الكبرى داخل المملكة، وهناك الكثير من الوظائف الشاغرة في السعودية التي يتم الإعلان عنها بشكل يومي للرجال والنساء حاملي شهادة الثانوية أو شهادة البكالوريوس وننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني وظائف السعودية بشكل يومي ويتم تحديث هذه الوظائف يوميا واضافة كافة الوظائف المتاحة والجديدة.

وظائف السعودية اليوم للجنسين 1444

في السطور التالية نوفر لكم وظائف السعودية اليوم وجميع البرامج التدريبية المجانية للجنسين الرجال والنساء داخل الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية.

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفير ملتقي العلا للتوظيف وذلك بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع ورفع معدلات التوظيف وفرص العمل داخل سوق العمل بالمملكة وتوفير وظائف مناسبة للرجال والنساء ومن المقرر ان يكون تاريخ الملتقي يوم 17 وحتي يوم 19 صفر 1444 هـ ويوافق يوم 13 حتي يوم 15 سبتمبر 2022 من الشهر المقبل والمكان الخاص بالملتقي هو معهد العلا للغات.

دورات تدريبية الأمم المتحدة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة عن توفير برنامج تدريبي للجنسين الرجال والنساء حملة البكالوريوس في العديد من التخصصات والمجالات المختلفة أبرزها هي (إدارة الأعمال – تصميم الجرافيك – علوم الحاسب – التسويق – الموارد البشرية – الصحافة – الخدمات الاجتماعية – تقنية المعلومات) والكثير من التخصصات المختلفة الأخرى التي تشهد أقبال كبير جداً في سوق العمل وبالتالي فان هدف هذا البرنامج التدريبي هو رفع مستوي الكفاءة لدي المتقدمين وزيادة خبرتهم للعمل بشكل أسرع والحصول علي فرصة عمل مميزة نتيجة الخبرة التي يمتلكها الطالب من هذا البرنامج التدريبي ويمكن للجميع الان الاطلاع علي كافة التفاصيل وشروط التقديم من خلال موقع مسك الرسمي ويمكنك التقديم حتي يوم 2022/9/3 من الشهر المقبل.

وظائف الشركة السعودية للخدمات المحدودة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة عن توفير العديد من الوظائف في العديد من المجالات المختلفة وهي (وظائف هندسية – وظائف مهنية – وظائف فنية – وظائف مشغلين) وهذه الوظائف متوفرة في مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة ومتوفرة لحاملي الثانوية والبكالوريوس والدبلوم ويفتح باب التقديم بداية من يوم الاثنين 2022/8/29 ويمكنك التقديم عبر البريد الالكتروني للشركة [email protected]، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة فهي تخصصات الميكانيكا بجميع فروعها وتخصصات الكهرباء والزراعة والالكترونيات.