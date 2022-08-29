نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع للسعوديين فقط للجنسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فقط أعلنت الهيئة الملكية عن توفير وظائف خالية للتقديم في عدد من المجالات و التخصصات التي تحتاج إليها، علي أن يكون محل عمل الوظائف في كل من المدن التالية (الرياض، ينبع، جازان)، وقد كشفت الهيئة الملكية، علي أن التقديم مُتاح في الوظائف الشاغرة للأفراد للسعوديين فقط دون جنسيات أخري، ويتم التقديم بعدد من التخصصات المختلفة والمتنوعة بعدد من الأقسام وفق المسمي الوظيفي الذي تحتاج إليه الهيئة، ويحتاج التقديم إلى توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم لكل متقدم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

حددت الهيئة عدد من المسميات الوظيفية الخالية بوظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتوفر التقديم بها، ومن هذه المسميات ما يلي:

أستاذ مساعد بالأقسام التالية (علوم الحاسب، رياضيات، الهندسة البيئية، تقنية هندسة التصنيع، هندسه مدنية، تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية، اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد، المحاسبة، هندسة ميكانيكية، فيزياء، الرياضيات، تقنية المعلومات).

محاضر في الأقسام الآتية (محاسبة، تقنية هندسة التصنيع، هندسة مدنية وهي الهندسة الجيوتقنية، تقنية الكيمياء الصناعية، تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية، موارد بشرية، تقنية المعلومات، هندسة ميكانيكية لحام).

مطلوب مدرب أول بقسم هندسة التصنيع.

مطلوب مدرب بالأقسام التالية (هندسة الحاسب الآلي، تقنية الكيمياء الصناعية، هندسة التصنيع، تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية، مكافحة الحرائق).

مطلوب فني معمل بعدد من التخصصات.

اختصاصي عمل لتطوير الخدمات اللوجستية.

اختصاصي عمل بالمنشآت المتوسطة والصغيرة.

اختصاصي عمل بقسم التخطيط والتقييم الخاص بأداء المستثمرين.

مهندس اختصاصي مرافق (هندسة الاتصالات).

اختصاصي عمل بقسم التسويق والتشجيع علي الاستثمار.

وعدد مختلف ومتنوع من الوظائف الأخري الذي يمكن أن يتم التقديم بها لجميع الأفراد الذي تتوافر بهم شروط التقديم الخاصة بكل وظيفية.

التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية لدي الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي (بوابة التوظيف) علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي المناسب والتعرف علي الشروط الخاصة بالتقديم، ثم الضغط علي تبويب (تقدم الآن) وتسجيل جميع البيانات بالنموذج الوظيفي المتوفر لجميع المتقدمين.